Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
24. 11. 2025,
7.44

Osveženo pred

2 uri, 40 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
Lionel Messi Lionel Messi Mitja Ilenič MLS liga MLS

Ponedeljek, 24. 11. 2025, 7.44

2 uri, 40 minut

Ilenič z New Yorkom v polfinalu lige MLS, zdaj proti Messiju

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Mitja Ilenič New York City | Ilenič je za New York, ki lovi drugi naslov v ameriškem prvenstvu (2021), igral od 78. minute, ko je bilo na semaforju že 1:0 za goste. | Foto Guliverimage

Ilenič je za New York, ki lovi drugi naslov v ameriškem prvenstvu (2021), igral od 78. minute, ko je bilo na semaforju že 1:0 za goste.

Foto: Guliverimage

Nogometaši New York Cityja, za katere igra tudi Slovenec Mitja Ilenič, so v končnici ameriške lige MLS v gosteh premagali Philadelphio Union z 1:0 in se uvrstili v konferenčni finale. Tam se bodo pomerili z Inter Miamijem in Lionelom Messijem, ki je blestel proti Cincinnatiju.

Ilenič je za New York, ki lovi drugi naslov v ameriškem prvenstvu (2021), igral od 78. minute, ko je bilo na semaforju že 1:0 za goste. Ti so najboljše moštvo vzhodne konference Philadelphio presenetili po golu Maximiliana Moraleza v 27. minuti.

Zdaj Newyorčane čaka obračun z Inter Miamijem, ki bo imel v konferenčnem finalu prednost domačega igrišča. Ponoči je Inter s 4:0 v gosteh premagal drugopostavljeni Cincinnati, argentinski as Messi pa je dosegel prvi gol na tekmi in asistiral za ostale tri.

Messi se z Interjem, s katerim je pred časom podaljšal pogodbo do konca koledarskega leta 2028, bori za prvo lovoriko v MLS. Leta 2023 se po poznem prihodu v ligo z Miamijem ni uvrstil v končnico, lani pa je po prvem mestu po rednem delu v končnici izpadel v prvem krogu.

Na zahodu so znani prvi finalisti. To so postali Vancouver Whitecaps, ki so kot drugi nosilci doma po izvajanju enajstmetrovk premagali Los Angeles s 3:2, pri čemer slednjim nista pomagala niti dva gola nekdanjega zvezdnika Tottenhama Sona Heung-mina.

Drugi par na zahodu je San Diego - Minnesota United, tekma bo v noči na torek.

Od slovenskih nogometašev sta v končnici zaigrala še dva. David Brekalo je izpadel v tako imenovanem play-inu z Orlando Cityjem, boljši so bili Chicago Fire s 3:1. V prvem krogu pa je bil neuspešen Austin, kjer igra Žan Kolmanič, potem ko je moral priznati premoč Los Angelesu (0:2).

Konferenčna finala bosta v soboto in nedeljo, finale pa 6. decembra.

Preberite še:

Maribor Olimpija
Sportal Hud udarec za Maribor po derbiju, navijači zbodli NZS
Elche : Real Madrid
Sportal Real Madrid le še točko pred razpoloženo Barcelono, Atletico zmagal brez Oblaka
Christian Pulisic, AC Milan : Inter
Sportal Milanu derbi della Madonnina, Roma na vrh
Lionel Messi Lionel Messi Mitja Ilenič MLS liga MLS
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.