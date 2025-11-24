Nogometaši New York Cityja, za katere igra tudi Slovenec Mitja Ilenič, so v končnici ameriške lige MLS v gosteh premagali Philadelphio Union z 1:0 in se uvrstili v konferenčni finale. Tam se bodo pomerili z Inter Miamijem in Lionelom Messijem, ki je blestel proti Cincinnatiju.

Ilenič je za New York, ki lovi drugi naslov v ameriškem prvenstvu (2021), igral od 78. minute, ko je bilo na semaforju že 1:0 za goste. Ti so najboljše moštvo vzhodne konference Philadelphio presenetili po golu Maximiliana Moraleza v 27. minuti.

Zdaj Newyorčane čaka obračun z Inter Miamijem, ki bo imel v konferenčnem finalu prednost domačega igrišča. Ponoči je Inter s 4:0 v gosteh premagal drugopostavljeni Cincinnati, argentinski as Messi pa je dosegel prvi gol na tekmi in asistiral za ostale tri.

Messi se z Interjem, s katerim je pred časom podaljšal pogodbo do konca koledarskega leta 2028, bori za prvo lovoriko v MLS. Leta 2023 se po poznem prihodu v ligo z Miamijem ni uvrstil v končnico, lani pa je po prvem mestu po rednem delu v končnici izpadel v prvem krogu.

Na zahodu so znani prvi finalisti. To so postali Vancouver Whitecaps, ki so kot drugi nosilci doma po izvajanju enajstmetrovk premagali Los Angeles s 3:2, pri čemer slednjim nista pomagala niti dva gola nekdanjega zvezdnika Tottenhama Sona Heung-mina.

Drugi par na zahodu je San Diego - Minnesota United, tekma bo v noči na torek.

Od slovenskih nogometašev sta v končnici zaigrala še dva. David Brekalo je izpadel v tako imenovanem play-inu z Orlando Cityjem, boljši so bili Chicago Fire s 3:1. V prvem krogu pa je bil neuspešen Austin, kjer igra Žan Kolmanič, potem ko je moral priznati premoč Los Angelesu (0:2).

Konferenčna finala bosta v soboto in nedeljo, finale pa 6. decembra.

