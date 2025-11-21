Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Špansko prvenstvo, 13. krog

Barcelona se vrača "domov", vprašaj pri Oblaku

Barcelona | Barcelona se vrača na Camp Nou. | Foto Reuters

Barcelona se vrača na Camp Nou.

Foto: Reuters

V 13. krogu španske la lige bo Barcelona v soboto gostila Athletic Bilbao. Zasedba Hansija Flicka bo odigrala prvo tekmo na prenovljenem stadionu Camp Nou, ki je po dveh letih in pol znova pripravljen za tekme, a za zdaj zgolj za 45.401 gledalca. Atletico Madrid, pri katerem je pod vprašajem nastop Jana Oblaka, bo v nedeljo na delu pri Getafeju, zatem pa bo vodilni Real Madrid gostoval pri Elcheju. Na uvodni tekmi je Valencia premagala Levante.

Špansko prvenstvo, 13. krog:

Petek, 21. november:

Sobota, 22. november:

Nedelja, 23. november:

Ponedeljek, 24. november:

Lestvica:

Najboljši strelci :

13 – Mbappe (Real)
– Alvarez (Atletico), Lewandowski (Barcelona)
– Eyong (Levante), Muriqi (Mallorca)
– Cucho Hernandez (Betis), Iglesias (Celta Vigo), Oyarzabal (Real Sociedad), Torres (Barcelona), Vinicius Jr. (Real) 
...

 
Camp Nou Barcelona Real Madrid tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva La Liga špansko prvenstvo Atletico Madrid Jan Oblak Jan Oblak
