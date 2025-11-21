Petek, 21. 11. 2025, 23.06
6 ur, 39 minut
Špansko prvenstvo, 13. krog
Barcelona se vrača "domov", vprašaj pri Oblaku
V 13. krogu španske la lige bo Barcelona v soboto gostila Athletic Bilbao. Zasedba Hansija Flicka bo odigrala prvo tekmo na prenovljenem stadionu Camp Nou, ki je po dveh letih in pol znova pripravljen za tekme, a za zdaj zgolj za 45.401 gledalca. Atletico Madrid, pri katerem je pod vprašajem nastop Jana Oblaka, bo v nedeljo na delu pri Getafeju, zatem pa bo vodilni Real Madrid gostoval pri Elcheju. Na uvodni tekmi je Valencia premagala Levante.
Špansko prvenstvo, 13. krog:
Petek, 21. november:
Sobota, 22. november:
Nedelja, 23. november:
Ponedeljek, 24. november:
Lestvica:
Najboljši strelci :
13 – Mbappe (Real)
7 – Alvarez (Atletico), Lewandowski (Barcelona)
6 – Eyong (Levante), Muriqi (Mallorca)
5 – Cucho Hernandez (Betis), Iglesias (Celta Vigo), Oyarzabal (Real Sociedad), Torres (Barcelona), Vinicius Jr. (Real)
...