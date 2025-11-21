Barcelona se vrača "domov", vprašaj pri Oblaku

V 13. krogu španske la lige bo Barcelona v soboto gostila Athletic Bilbao. Zasedba Hansija Flicka bo odigrala prvo tekmo na prenovljenem stadionu Camp Nou, ki je po dveh letih in pol znova pripravljen za tekme, a za zdaj zgolj za 45.401 gledalca. Atletico Madrid, pri katerem je pod vprašajem nastop Jana Oblaka, bo v nedeljo na delu pri Getafeju, zatem pa bo vodilni Real Madrid gostoval pri Elcheju. Na uvodni tekmi je Valencia premagala Levante.