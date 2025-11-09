Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Atletico Madrid Jan Oblak Jan Oblak Real Madrid Barcelona špansko prvenstvo La Liga tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva

Špansko prvenstvo, 12. krog

Barcelona na krilih Lewandowskega izkoristila spodrsljaj Reala in se mu približala

Barcelona je na gostovanju pri Celti iz Viga zmagala z 2:4, na drugem mestu za vodilnim Realom zdaj zaostaja tri točke.

Barcelona je na gostovanju pri Celti iz Viga zmagala z 2:4, na drugem mestu za vodilnim Realom zdaj zaostaja tri točke.

Za konec 12. kroga španske la lige je Bracelona gostovala v Vigu, kjer je zmagala s 4:2. Kar tri gole je dosegel Robert Lewandowski, ki s soigralci zdaj za vodilnim Realom zaostaja tri točke. Madridčani so v nedeljo zgolj remiziral pri Rayo Vallecano. Na tretjem mestu je Villarreal, tik za njo pa Atletico Madrid Jana Oblaka, ki je v soboto s 3:1 premagal Levante. Atletico za vodilnimi zaostaja šest točk.

Jan Oblak
Sportal Oblak med kandidati za prestižno priznanje

Katalonci so v Vigu povedli v 10. minuti, ko je Robert Lewandowski uspešno izvedel najstrožjo kazen, a že dve minuti zatem so domači z golom Sergia Carreire izenačili. Se je pa v 38. minuti izkazal Poljak in z drugim golom Barcelono popeljal do drugega vodstva, a tudi to ni trajalo dolgo. V 43. minuti je z lepim golom izenačil Borja Iglesias, a to ni bil zadnji gol v prvem polčasu, v 49. minuti je Lamine Yamal zadel za tretje vodstvo Blaugrane. V drugem polčasu je zmago gostov (2:4) s hat-trickom potrdil Lewandowski.

Barcelona je stopila prednost Reala Madrida, ki je popoldan brez golov remiziral pri Rayo Vallecano. Beli balet ima še tri točke prednosti pred najbližjim zasledovalcem, tretji Villarreal zaostaja pet točk, še eno več pa Atletico Madrid.

Real Madrid na gostovanju ni uspel zadeti.

Antoine Griezmann je v igro vstopil v 61. minuti in takoj zadel, v 80. minuti je postavil končnih 3:1. Oblakovi so povedli po avtogolu Dele v 12. minuti, a so gostje v 21. minuti izenačili. Škofjeločana je po strelu z glavo premagal Manu Sanchez. V 61. minuti je za novo vodstvo madridske ekipe po lepi akciji poskrbel Antoine Griezmann, ki je v igro vstopil le nekaj trenutkov pred tem.

Francoz je v 80. minuti zadel še drugič in potrdil zmago Atletica. Oblakova mreža se je tik pred sodnikovim dodatkom še enkrat zatresla, a gola Carlosa Alvareza po ogledu videoposnetka niso priznali.

Za zasedbo Diega Simeoneja je bila to četrta zaporedna zmaga v vseh tekmovanjih.

Jan Oblak
Sportal Španija se klanja Janu Oblaku, Slovenec prehitel legendarnega velikana

Špansko prvenstvo, 12. krog:

Petek, 7. november:

Sobota, 8. november:

Nedelja, 9. november:

Lestvica:

Najboljši strelci :

13 – Mbappe (Real)
– Alvarez (Atletico), Lewandowski (Barcelona)
– Eyong (Levante), Muriqi (Mallorca)
– Cucho Hernandez (Betis), Iglesias (Celta Vigo), Oyarzabal (Real Sociedad), Torres (Barcelona), Vinicius Jr. (Real) 
...

 
