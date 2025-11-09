Barcelona na krilih Lewandowskega izkoristila spodrsljaj Reala in se mu približala

Za konec 12. kroga španske la lige je Bracelona gostovala v Vigu, kjer je zmagala s 4:2. Kar tri gole je dosegel Robert Lewandowski, ki s soigralci zdaj za vodilnim Realom zaostaja tri točke. Madridčani so v nedeljo zgolj remiziral pri Rayo Vallecano. Na tretjem mestu je Villarreal, tik za njo pa Atletico Madrid Jana Oblaka, ki je v soboto s 3:1 premagal Levante. Atletico za vodilnimi zaostaja šest točk.

Katalonci so v Vigu povedli v 10. minuti, ko je Robert Lewandowski uspešno izvedel najstrožjo kazen, a že dve minuti zatem so domači z golom Sergia Carreire izenačili. Se je pa v 38. minuti izkazal Poljak in z drugim golom Barcelono popeljal do drugega vodstva, a tudi to ni trajalo dolgo. V 43. minuti je z lepim golom izenačil Borja Iglesias, a to ni bil zadnji gol v prvem polčasu, v 49. minuti je Lamine Yamal zadel za tretje vodstvo Blaugrane. V drugem polčasu je zmago gostov (2:4) s hat-trickom potrdil Lewandowski.

Barcelona je stopila prednost Reala Madrida, ki je popoldan brez golov remiziral pri Rayo Vallecano. Beli balet ima še tri točke prednosti pred najbližjim zasledovalcem, tretji Villarreal zaostaja pet točk, še eno več pa Atletico Madrid.

Real Madrid na gostovanju ni uspel zadeti. Foto: Reuters

Antoine Griezmann je v igro vstopil v 61. minuti in takoj zadel, v 80. minuti je postavil končnih 3:1. Foto: Reuters Oblakovi so povedli po avtogolu Dele v 12. minuti, a so gostje v 21. minuti izenačili. Škofjeločana je po strelu z glavo premagal Manu Sanchez. V 61. minuti je za novo vodstvo madridske ekipe po lepi akciji poskrbel Antoine Griezmann, ki je v igro vstopil le nekaj trenutkov pred tem.

Francoz je v 80. minuti zadel še drugič in potrdil zmago Atletica. Oblakova mreža se je tik pred sodnikovim dodatkom še enkrat zatresla, a gola Carlosa Alvareza po ogledu videoposnetka niso priznali.

Za zasedbo Diega Simeoneja je bila to četrta zaporedna zmaga v vseh tekmovanjih.

Špansko prvenstvo, 12. krog:

Petek, 7. november:

Sobota, 8. november:

Nedelja, 9. november:

Lestvica: