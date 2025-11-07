Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

7. 11. 2025,
19.53

1 ura, 11 minut

Petek, 7. 11. 2025, 19.53

1 ura, 11 minut

Jan Oblak med kandidati za Fifino nagrado The Best

Avtor:
STA

Jan Oblak | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Vratar madridskega Atletica in kapetan slovenske nogometne reprezentance Jan Oblak je med nominiranci za nagrado Mednarodne nogometne zveze (Fifa) The Best za leto 2025. Fifa je v četrtek objavila seznam kandidatov za najboljšega igralca, vratarja in trenerja v moški in ženski konkurenci ter zvezdniško ekipo The Best FIFA Men's 11.

Za najboljšega nogometaša leta se poteguje 11 igralcev, med njimi Francoza Ousmane Dembele in Kylian Mbappe, Španca Pedri in Lamine Yamal, Angleža Harry Kane in Cole Palmer, Portugalca Nuno Mendes in Vitinha, Maročan Achraf Hakimi, Brazilec Raphinha in Egipčan Mohamed Salah.

Na ženskem seznamu je 17 kandidatk, svetovne prvakinje Španke in evropske Angležinje imajo po pet nominirank.

Za nagrado se potegujejo trenerji Javier Aguirre, Mikel Arteta, Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca, Roberto Martinez in Arne Slot, v ženskem nogometu pa Sonia Bompastor, Jonatan Giraldez, Seb Hines, Renee Slegers in Sarina Wiegman.

Podelili bodo tudi nagrade za najboljše vratarje v obeh konkurencah, nagrado navijačev, pa tudi nagrado Marta (za nogometašice) in nagrado Puskas (za nogometaše) za najlepša zadetka leta.

Poleg zgoraj omenjenih nagrad bo razglašenih tudi 11 najboljših v moški in ženski kategoriji, kjer je med kandidati za najboljšega vratarja leta tudi Oblak.

Slovenski čuvaj mreže je bil na ožjem seznamu izbora za vratarja leta 2019 in 2020, nazadnje je končal na tretjem mestu.

Zmagovalce bodo določili z glasovanjem navijačev, predstavnikov medijev, kapetanov in trenerjev reprezentanc, glasovanje pa traja do 28. novembra.

Datum podelitve nagrad še ni znan.

