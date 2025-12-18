Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
18. 12. 2025,
9.22

Osveženo pred

1 ura, 22 minut

OI 2028 FIFA

Četrtek, 18. 12. 2025, 9.22

1 ura, 22 minut

Fifa določila kvote za olimpijski turnir 2028

Avtor:
STA

Nogomet splošno | Foto Vid Ponikvar

Foto: Vid Ponikvar

Mednarodna nogometna zveze je na zasedanju v Dohi določila kontinentalne kvote za nastop na olimpijskih igrah v Los Angelesu 2028. Na moškem olimpijskem turnirju bo nastopilo 12 ekip, na ženskem pa 16.

Za evropske reprezentance bodo v moški konkurenci na voljo le tri mesta. Po dve reprezentanci bosta zastopali Južno Ameriko, Afriko in Azijo, le eno ob gostiteljih ZDA Severni in Srednji Ameriki skupaj ter eno Oceaniji.

Na ženskem turnirju bodo nastopile štiri evropske reprezentance, tri iz Severne in Srednje Amerike, Južna Amerika in Azija bosta imeli tam najmanj dve ekipi, tretjega potnika bodo določile dodatne kvalifikacije, dve ekipi bosta zastopali Afriko, ena pa Oceanijo. Zagotovljen nastop imajo ZDA.

