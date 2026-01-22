Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Četrtek,
22. 1. 2026,
17.41

Turčija Kenija OI 2028 atletika

Četrtek, 22. 1. 2026, 17.41

Turško atletiko okrepila kopica Kenijcev

STA

Brigid Kosgei | Kenijka Brigid Kosgei bo na OI 2028 zastopala Turčijo. | Foto Guliverimage

Kenijka Brigid Kosgei bo na OI 2028 zastopala Turčijo.

Foto: Guliverimage

Dva od najboljših kenijskih maratoncev, nekdanja svetovna rekorderka Brigid Kosgei in olimpijski podprvak iz Pariza Ronald Kwemoi, sta potrdila, da bosta na prihodnjih olimpijskih igrah v Los Angelesu 2028 nastopila pod zastavo Turčije.

Proces pridobivanja novega državljanstva sta začela 2024, tako da bosta lahko izpolnila pravilo Mednarodnega olimpijskega komiteja, ki določa, da morajo miniti tri leta med nastopoma za različni državi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Gre za osebno odločitev, ki jo moramo sprejeti. Živimo v svobodnem svetu in vsak si lahko vzame to pravico. V Keniji imamo ogromno vrhunskih atletov in za vse ne moremo skrbeti. Želimo jim veliko uspehov," je ob tem dejal član kenijske atletske zveze Barnabas Korir.

Poleg Kosgei, ki je držala svetovni rekord v maratonu od 2019 do 2023, in Kwemoija se v Turčijo selijo še trije manj znani kenijski atleti, Catherine Amanang'ole, Brian Kibor in Nelvin Jepkemboi.

Turčija Kenija OI 2028 atletika
