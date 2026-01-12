Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Zmagovalec prestižnega maratona v težavah

Maratonec suspendiran zaradi dopinga

Albert Korir, maraton | Albert Korir je začasno suspendiran. | Foto Reuters

Albert Korir je začasno suspendiran.

Foto: Reuters

Kenijski atlet Albert Korir, ki je leta 2021 zmagal na 42,195 km dolgem prestižnem maratonu v New Yorku, je bil zaradi pozitivnega dopinškega testa začasno suspendiran, je sporočila Enota za integriteto v atletiki (AIU) Svetovne atletike. V vzorcu, odvzetem 31-letnemu Kenijcu, so našli derivat Epa poimenovan CERA.

Korir je zmagal tudi na maratonu v Ottawi leta 2019 in 2025, leta 2017 je bil prvi na Dunaju. Lansko jesen je na maratonu v New Yorku končal na tretjem mestu, kar je bila njegova peta uvrstitev na stopničke.

