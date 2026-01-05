Ponedeljek, 5. 1. 2026, 13.18
Prekinja kariero
Beatrice Chebet zaradi materinstva prekinila kariero
Kenijska atletinja Beatrice Chebet, zlata na olimpijskih igrah v Parizu 2024 v teku na 5000 in 10.000 metrov, bo zaradi materinstva izpustila letošnjo sezono, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Kenijka je v obeh omenjenih disciplinah tudi svetovna rekorderka in svetovna prvakinja iz Tokia 2025.
"Po številnih govoricah lahko končno delimo novico, da bo Beatrice Chebet nastopila na najpomembnejši tekmi v svojem življenju in postala mama," je na družbenih omrežjih objavil njen agent.
Chebet bi morala v soboto braniti naslov na svetovnem prvenstvu v krosu na Floridi, a je pred nekaj dnevi napovedala umik. Takrat nosečnosti uradno ni potrdila, zapisala je le, da se veseli naslednjega poglavja v življenju.
A v taboru tekmovalke dodajajo, da materinstvo ne pomeni konca športne poti. Naslednji veliki izziv bo svetovno prvenstvo 2027 v Pekingu, nato pa olimpijske igre v Los Angelesu 2028.
