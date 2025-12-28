Nedelja, 28. 12. 2025, 20.00
51 minut
Zagreb, silvesterski dvoranski miting
Po dve zmagi Nike Glojnarič in Čurina Prapotnika v Zagrebu
Nika Glojnarič (Brežice) in Anej Čurin Prapotnik (HyperCUt Ptuj) sta na silvestrskem dvoranskem atletskem mitingu v Zagrebu dosegla po dve zmagi. Glojnarič je bila najboljša na 50 m ovire (6,93), ki ni pogosto na programu tekmovanj, ter na 60 m (7,41). Čurin Prapotnik pa je slavil na 60 m (6,76) in še na 50 m (5,85).
Na 800 m je zmagal Mihael Kušar Stojanovič (Slovan, 2:02,19). Drugi so bili na 200 m Žiga Žnidaršič Pušnik (Konjiška atletska šola, 21,79), na 400 m Lorina Žnidaršič Pušnik (Konjiška atletska šola, 1:01,01), v skoku v daljino Urša Matotek (Dolenjske Toplice, 5,85 m) in na 50 m ovire Sara Mia Belič (Slovan, 7,55).