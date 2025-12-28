Po dve zmagi Nike Glojnarič in Čurina Prapotnika v Zagrebu

Nika Glojnarič (Brežice) in Anej Čurin Prapotnik (HyperCUt Ptuj) sta na silvestrskem dvoranskem atletskem mitingu v Zagrebu dosegla po dve zmagi. Glojnarič je bila najboljša na 50 m ovire (6,93), ki ni pogosto na programu tekmovanj, ter na 60 m (7,41). Čurin Prapotnik pa je slavil na 60 m (6,76) in še na 50 m (5,85).