Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
28. 12. 2025,
20.00

Osveženo pred

51 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Nika Glojnarič Anej Čurin Prapotnik Zagreb atletika

Nedelja, 28. 12. 2025, 20.00

51 minut

Zagreb, silvesterski dvoranski miting

Po dve zmagi Nike Glojnarič in Čurina Prapotnika v Zagrebu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Nika Glojnarič | Nika Glojnarič je bila najboljša na 50 m ovire in na 60 m. | Foto Aleš Fevžer

Nika Glojnarič je bila najboljša na 50 m ovire in na 60 m.

Foto: Aleš Fevžer

Nika Glojnarič (Brežice) in Anej Čurin Prapotnik (HyperCUt Ptuj) sta na silvestrskem dvoranskem atletskem mitingu v Zagrebu dosegla po dve zmagi. Glojnarič je bila najboljša na 50 m ovire (6,93), ki ni pogosto na programu tekmovanj, ter na 60 m (7,41). Čurin Prapotnik pa je slavil na 60 m (6,76) in še na 50 m (5,85).

Na 800 m je zmagal Mihael Kušar Stojanovič (Slovan, 2:02,19). Drugi so bili na 200 m Žiga Žnidaršič Pušnik (Konjiška atletska šola, 21,79), na 400 m Lorina Žnidaršič Pušnik (Konjiška atletska šola, 1:01,01), v skoku v daljino Urša Matotek (Dolenjske Toplice, 5,85 m) in na 50 m ovire Sara Mia Belič (Slovan, 7,55).

Preberite še:

Klara Lukan
Sportal Klara Lukan prepričljivo zmagala na 10 km v Franciji
Nika Glojnarič Anej Čurin Prapotnik Zagreb atletika
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.