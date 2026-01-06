Teniška sezona se je šele dobro začela, a že zdaj se na družbenih omrežjih pojavljajo neprimerni komentarji. Tokrat so nespodobne besede letele proti Veroniki Erjavec, slovenski teniški igralki.

Foto: Instagram Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je lani navduševala s svojimi igrami in napredovanjem na svetovni lestvici WTA. Slovenka, trenutno 105. igralka na svetu, je svojo sezono začela na turnirju v Avstraliji v Aucklandu. Njena pot se je končala v drugem krogu kvalifikacij, ko je po treh nizih izgubila proti Belgijki Sofiji Costoulas, 163. igralki sveta.

Njen poraz pa je očitno razjezil enega izmed športnih "navdušencev", ki je ob njenem porazu zapisal precej neprimernih besed. Te je z javnostjo delil Veronikin trener Sašo Pistotnik, s čimer je želel opozoriti na neprimerne prakse in hkrati zaščititi svojo varovanko in preostale, ki se ukvarjajo s športom.

"Žal je to kruta realnost"

Uspelo nam je stopiti v stik s Sašem Pistotnikom, ki nam je zaupal, da so grožnje, žaljivke in poniževanja na družbenih omrežjih postali skorajda stalnica. Ne prihajajo zgolj po porazih, temveč pogosto tudi po zmagah – zlasti kadar te pomenijo finančno izgubo za posameznike, vpletene v športne stave.

"Ta primer sem objavil zato, ker gre za enega redkih Slovencev, ki se je to spravil pisati. Izključno z namenom, da starši mladih športnikov, mladi športniki sami in tudi njihovi trenerji vidijo, kaj jih čaka, ko enkrat pridejo na profesionalno raven. Žal je to kruta realnost. Ali se športnika to dotakne ali ne, je stvar posameznika. Sčasoma razviješ določeno imunost, saj na koncu ugotoviš, da gre za posameznike, ki so ujeti v stavniški mlin."

"Prisotni so obsojanja, kletvice, grožnje, poniževanja. Nekateri pišejo že med tekmo, te preklinjajo, ti grozijo. In potem se zgodi celo to, da se po preobratu rezultata, ki je njim v korist, na koncu še lepo zahvalijo," je za Sportal povedal Pistotnik.

Sašo Pistotnik in Veronika Erjavec že nekaj časa uspešno sodelujeta. Foto: Osebni arhiv

Britanka opozorila, da ni edini primer

Grožnje in neprimerni komentarji so že nekaj časa velika težava v športu, na to še posebej opozarjajo v tenisu. Lani junija je na primer to izpostavila britanska teniška igralka Katie Boulter, nekdaj 29. igralka sveta.

Ta je za BCC razkrila, da ni bila osamljena pri tem, da so grožnje prejemale tudi druge teniške igralke, njej in njeni družini pa so celo grozili s smrtjo. "Upam, da boš zbolela za rakom," je nekdo zapisal v enem izmed sporočil. Drugi je omenjal poškodovanje babičinega groba, če do jutri ne bo umrla, ter "sveče in krsto za vso družino" …

Después de perder su saque, Emma Raducanu habló con la juez de silla, se derrumbó ante ella y entre lagrimas se escondió detrás de su silla mientras nadie sabía que pasaba. Su rival Karolina Muchova preguntó y se fue a consolarla. Luego se supo que había visto en la tribuna a un… pic.twitter.com/dtaAkMX1vW — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) February 19, 2025

Emma Raducanu v solzah in šoku

Zelo odmeven primer je bil tudi primer Emme Raducanu, ki spada med najbolj prepoznavne in simpatične igralke na teniški turneji. Tudi ona se je morala soočiti s precej neprijetnimi stvarmi. Med dvobojem drugega kroga turnirja WTA 1000 v Dubaju je planila v jok zaradi gledalca in se celo skrila za stol glavne sodnice. Ta isti gledalec je namreč že dan pred tem pristopil k Emmi, se obnašal precej obsedeno in mlado teniško igralko zelo prestrašil. Pozneje so ga pospremili z igrišča in ga izključili z vseh dogodkov WTA. Tarča groženj pa niso samo igralke, ampak tudi igralci. Nedavno je o tem spregovoril francoski teniški igralec Gael Monfils.

Ocenjujejo, da 40 odstotkov takšnih sporočil napišejo nezadovoljni ljudje, ki se ukvarjajo s športnimi stavami. Foto: Gulliver/Getty Images

Na tisoče takšnih primerov, v nekatere se je vključil celo FBI

Januarja 2024 so predstavili poročilo Threat Matrix skupine Signify, ki je do decembra analiziralo 1,6 milijona objav in komentarjev v 40 jezikih. S kombinacijo človeških analitikov in umetne inteligence so potrdili, da je bilo približno osem tisoč objav in komentarjev s 4.200 profilov žaljivih, nasilnih in tudi grozečih. Ocenjujejo, da 40 odstotkov takšnih sporočil napišejo nezadovoljni ljudje, ki se ukvarjajo s športnimi stavami.

Najhujše kršitelje so doletele tudi posledice. Podrobnosti o kršitvah so posredovali varnostnim ekipam na turnirjih Toura in grand slama, v 15 najresnejših primerih pa so zadeve posredovali organom pregona. V treh je sodeloval celo FBI.

