Jeseničani z željo po čim boljšem rezultatu na vsaki tekmi, Ljubljančani pa z željo, da bo konec po treh tekmah

Že naslednji teden bo, čeprav je termin morda za hokejske tradicionaliste nenavadno zgoden, na vrsti veliki finale slovenskega državnega prvenstva. Zaradi težav jeseniškega kluba je derbi sicer izgubil del nekdanjega mika, a udeleženci upajo, da je večji del rivalstva in tradicije boja med zelenimi in rdečimi še ostal.

Finale bo letos potekal na tri zmage, začetek bo v torek, 13. januarja v Ljubljani, druga tekma bo dva dni pozneje na Jesenicah, tretja 17. januarja spet v Ljubljani. če bo potrebno, pa bosta tekmi še 19. in 21. januarja.

Hokejska zveza Slovenije je tudi zaradi slabih izkušenj iz prejšnje sezone, ko je Olimpija dolgo čakala na konec obveznosti jeseniških tekmecev v alpski ligi, termin finalnih tekem s konca sezone premaknila na januar. Kot je pojasnil generalni sekretar Dejan Kontrec na današnji novinarski konferenci v Ljubljani, so takšno rešitev sprejeli za pet let.

"Bili smo skeptični do tega termina, a po svoje ima precej prednosti. Zdaj bomo pet let osredotočeni na januar. Igralci že vnaprej vedo, kdaj bo, prepričan sem, da je termin dober, da se tudi trenerji in igralci na svoje mednarodne lige dobro pripravijo, mi pa si želimo, da Olimpija in Jesenice prideta čim dlje v lige ICE in alpski ligi, in da so naši igralci nato maksimalno pripravljeni za SP," je dejal Kontrec.

"Zdaj bomo pet let osredotočeni na januar. Igralci že vnaprej vedo, kdaj bo, prepričan sem, da je termin dober, da se tudi trenerji in igralci na svoje mednarodne lige dobro pripravijo." Foto: Grega Valančič/Sportida

Uradno bo sklepni del DP nosil ime NLB finale državnega prvenstva 2025/26, na HZS pa želijo s poudarkom rivalstva med zelenimi in rdečimi obuditi oziroma ohraniti veličino nekdanjih derbijev, čeprav zaradi številnih težav jeseniškega kluba v zadnjem času to izgublja nekdanji pomen. A kot je poudaril Kontrec, je bil ljubljanski klub v podobnem položaju pred dobrim desetletjem, zdaj pa Ljubljana spet postaja hokejsko mesto.

Koren pred izzivom: Na vsaki tekmi bomo poskušali doseči čim boljši rezultat

Gal Koren je le nekaj dni pred začetkom finala postal glavni trener Jesenic. Foto: HDD Jesenice Na Jesenicah se bo s finalom v vlogi glavnega trenerja spopadel Gal Koren, ki je v tej vlogi od torka, potem ko so v Podmežakli končali sodelovanje z dosedanjim strategom Nikom Zupančičem.

"Te tekme so posebne, motivacija pri fantih ne bo težava. Malo časa je do torka, poskusil bom ekipo motivirati, kolikor se da in na vsaki tekmi posebej doseči najboljši rezultat," je o taktiki pred finalom dejal Koren.

"Ni lahko, še posebej, ker sem se od Nika učil, zdaj pa naenkrat jaz prevzemam vse. Je izziv, gremo dan za dnem in bomo videli, kam bo to pripeljalo," je o nenadni spremembi v strokovnem kadru Jesenic dejal novi glavni trener.

Cooper: Želja, da finale končamo po treh tekmah

"Fantom smo vse razložili. Igramo za zmage, ni pomembno, ali gre za pripravljalno tekmo ali prvenstveno. Mislim, da svoje delo tudi tujci jemljejo resno in da s tem ne bo težav, nihče teh tekem ne bo vzel preveč na lahko. Nenazadnje pa bo želja, da finale končamo po treh tekmah. Pripravljeni bomo," pa je o pomenu slovenske lovorike dejal strateg Ljubljančanov Ben Cooper.

"Mislim, da svoje delo tudi tujci jemljejo resno in da s tem ne bo težav, nihče teh tekem ne bo vzel preveč na lahko. Nenazadnje pa bo želja, da finale končamo po treh tekmah," pravi strateg Ljubljančanov Ben Cooper. Foto: Aleš Fevžer

Pojasnil je, da rivalstva med največjima slovenskima kluboma ne pozna, a da ima dovolj izkušenj iz Kanade in Danske, da ve, kako pomembni in vroči so lahko obračuni sosednjih mest ali klubov.

Tišlar in Zajc pozvala navijače naj v čim večjem številu obiščejo tekme

Pri HZS so na novinarsko konferenco povabili tudi dva nekdanja udeleženca derbijev v njihovih najboljših časih; Tonija Tišlarja, ki je igral za obe ekipi, a je danes predstavljal svoj matični jeseniški klub, ter Bojana Zajca, ki je bil nekoč zaščitni znak ljubljanskih zmajev.

Oba sta poudarila, da ima derbi kljub drugačnim časom še vedno svoj čar. Tišlar je izrazil upanje, da bodo na Jesenicah našli rešitev za stabilizacijo kluba, oba pa sta pozvala navijače, naj tudi iz spoštovanja do hokejske tradicije tudi na domačih finalnih tekmah v čim večjem številu na tribunah podprejo svoje hokejiste.