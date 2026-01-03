Olimpija pričakuje "vroče" moštvo, proti kateremu je bilo v tej sezoni vselej tesno

Hokejisti HK Olimpija bodo ob 18. uri gostili prvo domačo tekmo leta, v sklopu lige ICE bodo pričakali vroči Gradec, ki trenutno zaseda drugo mesto in je le točko za vodilnim Celovcem. Ljubljančani so po četrtkovem porazu na Dunaju zdrsnili na peto mesto, graški panterji v Tivoli prihajajo s popotnico štirih zmag.

Moštva v ligi ICE imajo natrpan januarski spored, po tekmah na prvi dan novega leta so tu zdaj že nove tekmovalne obveznosti. Ljubljansko moštvo je v četrtek izgubilo na Dunaju in s tretjega zdrsnilo na peto mesto, saj je konkurenca zelo zgoščena.

Ob 18. uri bodo v domači dvorani pričakali Gradec, ki je že vso sezono pri vrhu, v Ljubljano prihaja na krilih štirih zaporednih zmag, s katerimi se je Celovcu (dvakrat je izgubil) približal le na točko.

To bo že četrto medsebojno srečanje v tej sezoni, vselej je bilo tesno, ekipi je ločeval zgolj en zadetek, vselej pa je zmagal gostujoč kolektiv.

Pred metom prvega ploščka bodo počastili dosežek linijskega sodnika Jake Zgonca, za katerega bo to 500. tekma lige ICE.

Olimpija bo po večerni tekmi znova v akciji že v ponedeljek, ko bo gostila Ferencvaroš.

Celovčani gostujejo v Innsbrucku. Foto: EC-KAC/Wolfgang Jannach

Vodilni Celovec odhaja v Innsbruck, Salzburg bo zmagoviti niz na število 10 poskušal podaljšati doma proti Dunaju, Pustertal gosti Bolzano, Linz pričakuje Beljak, na Madžarskem pa bo obračun Ferencvaroša in Fehervarja.

ICEHL, 3. januar:

Lestvica:

