Kdo kot zadnji v četrtfinale? Olimpija bo dobila tekmeca.

Danes bo znan zadnji četrtfinalist lige ICE. To bo zmagovalec tekme med Dunajem in Fehervarjem (Anže Kuralt). Po tej tekmi bo znano tudi, kdo se bo v četrtfinalu, ki se bo začel v torek, pomeril med seboj. Olimpija bo prvo domačo tekmo četrtfinala igrala v četrtek.

Prvih šest ekip rednega dela (Graz99ers, KAC, Salzburg, Bolzano, Pustertal in Olimpija) si je že zagotovilo četrtfinale, moštva, ki so redni del končala med sedmim in desetim mestom (Vienna Capitals, VSV Beljak, Black Wings Linz in Fehervar AV19), pa se v dodatnih bojih na dve zmagi merijo za preostali četrtfinalni vstopnici.

Beljak je v petek še drugič premagal Linz in napredoval v končnico. Kdo bo zadnji četrtfinalist, pa bo jasno po večerni tekmi Dunaja in Fehervar AV19. Po njej bodo znani tudi pari četrtfinala.

Najboljše tri ekipe (Graz, KAC in Salzburg) si bodo takrat same izbrale tekmeca za četrtfinale. Ta se bo začel 10. marca, igrali bodo na štiri zmage. Olimpija bo prvo domačo tekmo igrala v četrtek, 12. marca.

Olimpija bo prvo domačo četrtfinalno tekmo odigrala v četrtek. Foto: Aleš Fevžer

ICEHL, 8. marec, tretja tekma:

