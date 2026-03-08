Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Liga ICE, pre-playoff, tretja tekma

Kdo kot zadnji v četrtfinale? Olimpija bo dobila tekmeca.

Vienna Capitals | Zmagovalec tekme med Dunajem in Fehervarjem bo zadnji četrtfinalist. | Foto Johann Pittner

Zmagovalec tekme med Dunajem in Fehervarjem bo zadnji četrtfinalist.

Foto: Johann Pittner

Danes bo znan zadnji četrtfinalist lige ICE. To bo zmagovalec tekme med Dunajem in Fehervarjem (Anže Kuralt). Po tej tekmi bo znano tudi, kdo se bo v četrtfinalu, ki se bo začel v torek, pomeril med seboj. Olimpija bo prvo domačo tekmo četrtfinala igrala v četrtek.

Fehervar AV19
Sportal Beljak v četrtfinalu, Kuraltovi izsilili tretjo tekmo

Prvih šest ekip rednega dela (Graz99ers, KAC, Salzburg, Bolzano, Pustertal in Olimpija) si je že zagotovilo četrtfinale, moštva, ki so redni del končala med sedmim in desetim mestom (Vienna Capitals, VSV Beljak, Black Wings Linz in Fehervar AV19), pa se v dodatnih bojih na dve zmagi merijo za preostali četrtfinalni vstopnici.

Beljak je v petek še drugič premagal Linz in napredoval v končnico. Kdo bo zadnji četrtfinalist, pa bo jasno po večerni tekmi Dunaja in Fehervar AV19. Po njej bodo znani tudi pari četrtfinala.

Najboljše tri ekipe (Graz, KAC in Salzburg) si bodo takrat same izbrale tekmeca za četrtfinale. Ta se bo začel 10. marca, igrali bodo na štiri zmage. Olimpija bo prvo domačo tekmo igrala v četrtek, 12. marca.

Olimpija bo prvo domačo četrtfinalno tekmo odigrala v četrtek. | Foto: Aleš Fevžer Olimpija bo prvo domačo četrtfinalno tekmo odigrala v četrtek. Foto: Aleš Fevžer

ICEHL, 8. marec, tretja tekma:

