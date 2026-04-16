Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

električni avtomobili volkswagen ID.3 neo Volkswagen

Četrtek, 16. 4. 2026, 6.48

Volkswagen ID.3 neo

Prenova: Volkswagen odpravlja moteče napake prvega ID.3, razlika je očitna #foto

Volkswagen ID.3 neo | Foto Volkswagen

Foto: Volkswagen

Volkswagen je občutno prenovil svoj električni ID.3, ki je bil prvi namensko izdelani električni avtomobil družine ID in takrat tudi znanilec varčevalnih ukrepov pri snovanju vozil v notranjosti. Zdaj so prav tam največje spremembe.

Prenovljeni ID.3 z oznako neo je sicer dobil malenkostne zunanje popravke, toda glavne novosti prihajajo v notranjosti. Kot smo poročali že z vožnje predserijskega ID.cross, želijo Nemci pod vodstvom Thomasa Schäferja pokazati pravi Volkswagnov duh in se nato izraziteje vračaja h kakovosti ter večji praktičnosti.

Notranjost ID.3 zdaj in nekoč:

Vrnitev klasičnih gumbov in stikal - tako na volan kot tudi na sredinsko konzolo

ID.3 neo ima zato v notranjosti precej boljše materiale, drugačen volanski obroč in na njem tudi več fizičnih gumbov - prvotni ID.3 je imel slabo sprejete gumbe na haptični dotik. Vrnilo se je vrteče stikalo za nastavitev glasnosti zvočnikov, enako tudi za nastavitev temperature klimatske naprave - pred tem je bilo treba uporabljati drsnike. Znanilec sprememb sta spet tudi dve ločeni stikali za odpiranje sprednjih in zadnjih stranskih stekel. Sprva so zaradi varčevanja imeli le skupnega, voznik pa je moral preklapljati med odpiranjem stekel spredaj ali zadaj. 

ID.3 neo ostaja avtomobil s pogonom na zadnji kolesi. Moč elektromotorja je 125, 140 ali 170 kilovatov, kapaciteta baterije pa 50, 58 ali 79 kilovatnih ur. Moč polnjenja DC je pri manjši bateriji do 105, pri večji pa do 183 kilovatov.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
