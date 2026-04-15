Pametne ure Huawei dobile brezstično plačevanje brez telefona

Podjetje Huawei je napovedalo pomembno širitev plačilne rešitve Curve Pay po Evropi. Gre za pomemben korak naprej, saj pametne ure dobivajo funkcionalnosti, ki so bile do zdaj rezervirane predvsem za pametne telefone. Storitev je na voljo v več kot 30 državah, vključno z vsemi članicami Evropske unije, pa tudi v Združenem kraljestvu, na Norveškem, Islandiji in v Lihtenštajnu. S tem Huawei dodatno utrjuje svojo prisotnost na področju nosljivih naprav in digitalnih plačil.

Curve Pay je po novem dostopen na več aktualnih modelih pametnih ur, med drugim na Huawei Watch Ultimate 2, Huawei Watch 5, Huawei Watch GT 6 Serija, Huawei Watch GT 5 Serija in Huawei Watch Fit 4. Do širitve storitve prihaja kmalu po uvedbi na modelu Huawei Watch GT Runner 2, ki je namenjen tako profesionalnim kot rekreativnim tekačem in vključuje napredne analize in satelitsko sledenje.

Ker so digitalna in brezstična plačila v Evropi postala del vsakdana, Huawei s to potezo odgovarja na potrebe uporabnikov. Podjetje poudarja, da želi še naprej razvijati enostavne in varne načine plačevanja brez uporabe telefona, s čimer vam omogoča več svobode pri vsakodnevnih opravilih.

"Tap-to-pay"

Curve Pay deluje kot digitalna denarnica, ki omogoča združevanje več debetnih in kreditnih kartic v eno samo aplikacijo. V praksi to pomeni, da lahko brezstično plačujete z eno "virtualno" kartico (tap-to-pay), hkrati pa imate v ozadju povezanih več različnih kartic. Ena izmed bolj uporabnih funkcij je tudi možnost, da po opravljeni transakciji preprosto zamenjate kartico, s katere je bilo plačilo izvedeno. Ob tem Huawei izpostavlja tudi varnost. Pametna ura zazna, da ni na zapestju, in v takem primeru zahteva vnos gesla, kar preprečuje nepooblaščeno uporabo.

"Integracija Curve Pay v naš ekosistem nosljivih naprav predstavlja pomemben mejnik vizije ustvarjanja brezhibne digitalne izkušnje," je povedal Rong Tao. Dodal je, da želijo uporabnikom omogočiti varno in priročno plačevanje neposredno z zapestja ter jim tako zagotoviti večjo neodvisnost in svobodo gibanja.

Posebnost rešitve je tudi njena zanesljivost v manj idealnih pogojih. Po navedbah podjetja lahko Curve Pay na uri deluje tudi, ko je baterija naprave skoraj prazna. To je pomembna prednost, če uro uporabljate predvsem med športnimi aktivnostmi in nimate vedno možnosti takojšnjega polnjenja.

Storitev Curve Pay je že na voljo tudi v Sloveniji

Aplikacijo prenesete iz Huawei AppGallery ali iz Applove, Googlove in Samsungove trgovine ter jo nato povežete s pametno uro. Huawei ob tem napoveduje, da bo razpoložljivost Curve Pay v prihodnje razširil še na dodatne naprave iz svojega portfelja. S tem nadaljuje strategijo razvoja pametnih ur, ki niso več le športni spremljevalci, temveč postajajo celovita digitalna orodja za vsakdanje življenje.

Ob nakupu pametne ure Huawei Watch GT Runner 2, ki podpira operacijska sistema Android in iOS, ste upravičeni do treh mesecev brezplačne uporabe storitve Huawei Health+, ki ponuja napredne treninge, vodene programe in poglobljene analize. Poleg tega lahko izkoristite tudi dodatne Multipass ugodnosti, ki vam pomagajo še bolje načrtovati in analizirati treninge.

Na voljo je Komoot Premium (premium različica aplikacije za načrtovanje poti in navigacijo za pohodništvo, kolesarjenje in aktivnosti v naravi) brezplačno za 60 dni, Intervals.icu Premium (napredna aplikacija za spremljanje treningov, intervalov in analizo zmogljivosti) za 90 dni, Kotch Premium (aplikacija za strukturirane treninge) za 90 dni ter RacePace Premium (aplikacija za načrtovanje tempa teka in intenzivnosti treninga) prav tako za 90 dni. Tako ura ne ponuja le vrhunske strojne opreme in možnosti plačevanja, temveč tudi celovit ekosistem za napredek vsakega tekača.

O podjetju Huawei Consumer Business Group



Za več informacij prosimo obiščite: Huaweievi izdelki in storitve so na voljo v več kot 170 državah in jih uporablja tretjina svetovnega prebivalstva. Huawei je po svetu vzpostavil že 14 raziskovalnih in razvojnih centrov, vključno z Nemčijo, Švedsko, Rusijo, Indijo in Kitajsko. Huawei Consumer Business Group je ena od Huaweievih treh poslovnih enot in ima pod okriljem pametne telefone, tablične računalnike, osebne računalnike, nosljive naprave, storitve v oblaku in drugo. Huaweieva globalna mreža je zgrajena na več kot 30 letih strokovnega znanja in izkušenj v telekomunikacijski industriji ter je posvečena zagotavljanju najnovejših tehnoloških rešitev uporabnikom po vsem svetu.Za več informacij prosimo obiščite: consumer.huawei.com/si

Spremljajte nas:

Facebook

YouTube

Instagram

Naročnik oglasne vsebine je podjetje HUAWEI TECHNOLOGIES LJUBLJANA D.O.O.