Avtor:
S. K.

Ponedeljek,
2. 3. 2026,
18.10

Osveženo pred

1 ura, 4 minute

HK Olimpija Ljubljana

Reid McNeill je novi branilec v vrstah zmajev

Reid McNeill | Reid McNeill bo steber ljubljanske obrambe. | Foto Guliverimage

Reid McNeill bo steber ljubljanske obrambe.

Foto: Guliverimage

Hokejisti Olimpije Ljubljana tekme končnice začenjajo 10. marca v gosteh, nasprotnik, s katerim se bodo pomerili v četrtfinalu, pa bo znan do konca tedna. Ekipi se je danes priključil 33-letni Kanadčan Reid McNeill, zadnja okrepitev v letošnji sezoni. Po poškodbah Bineta Mašiča in Claya Kirichenka bo Reid eden od stebrov obrambe.

Reid McNeill je robusten, defenzivno naravnan branilec, ki ga je leta 2010 na naboru lige NHL izbralo moštvo Pittsburgh Penguins, nakar je večino svoje kariere v Severni Ameriki igral za njihovo podružnično moštvo Wilkes-Barre/Scranton Penguins v ligi AHL, so o novi okrepitvi ekipe sporočili iz Olimpije.

Svojo hokejsko pot v Evropi je McNeill začel v ligi EBEL, predhodnici današnje lige ICE, pri Dornbirnu. Od tam se je preselil na Dansko, k moštvu Herning Blue Foxes, zadnjih pet sezon pa je nastopal v elitni nemški ligi DEL, kjer je igral za Frankfurt. Pri Levih iz Frankfurta je bil tri sezone tudi kapetan ekipe in s svojimi vodstvenimi sposobnostmi eden ključnih igralcev. 

Ob podpisu pogodbe je direktor HK Olimpija Anže Ulčar poudaril: "Reid je bil na seznamu naših želja za naslednjo sezono. Ob trenutnih težavah s poškodbami smo zavihali rokave in po precej truda prepričali Frankfurt, da ga spusti k nam že letos. Je čvrst in fizičen igralec, odličen v obrambi, nepopustljiv in odločen. Pravi poveljnik tako na ledu kot v garderobi. Igralec, kakršnega si vsak trener želi imeti v končnici, ko hokej postane še bolj fizičen."

