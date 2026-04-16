Philadelphia v končnico, Bojevniki po drami v Kaliforniji še lahko upajo

Košarkarji Philadelphia 76ersov so si z zmago s 109:97 nad Orlando Magicom priigrali vstopnico za končnico lige NBA, medtem ko si jo bo Orlando poskušal zagotoviti. Na to po velikem preobratu in zmagi nad LA Clippersi, ki so v zadnji četrtini zapravili prednost, še upajo košarkarji Golden State Warriorsov.

Košarkarji Philadelphia 76ersov so v dodatnih kvalifikacijah za popolnitev mest v končnici severnoameriške lige NBA premagali Orlando Magic s 109:97 in si podaljšali sezono. V prvem krogu končnice lige NBA se bodo pomerili z Boston Celticsi. Tyrese Maxey je dosegel 31 točk, s čimer je pet igralcev Philadelphie doseglo dvomestno število točk.

Novinec V. J. Edgecombe je dodal 19 točk in 11 skokov, Andre Drummond pa je vstopil s klopi ter dosegel 14 točk, deset skokov, tri ukradene žoge in tri blokade.

Zmaga Philadelphie na dodatnem turnirju play-in, na katerem igrajo moštva, ki so bila po koncu rednega dela sezone razporejena od sedmega do desetega mesta v vsaki od konferenc, pomeni, da so si Sixersi zagotovili sedmo mesto v vzhodni konferenci.

Philadelphio v prvem krogu končnice tako čaka druga najboljša ekipa rednega dela sezone iz Bostona. Ekipe, razporejene od prvega do šestega mesta v vsaki od konferenc, so se neposredno uvrstile naprej.

Orlando proti Charlottu za končnico

Za floridsko zasedbo Magic še ni vse izgubljeno. Orlando, ki ga je vodil Desmond Bane s 34 točkami, bo imel v petek zadnjo priložnost, da osvoji osmo mesto na vzhodu, ko bo gostil Charlotte Hornetse. Ti so v torek po podaljšku s 127:126 izločili Miami Heat.

Nagrada za zmagovalca petkove tekme bo dvoboj prvega kroga končnice z Detroitom, prvim nosilcem vzhoda.

Philadelphia je vodila večino tekme proti Orlandu, a je Magic sredi tretje četrtine zmanjšal zaostanek z 11 točk na eno ob začetku četrte četrtine.

Orlando je zaostajal za štiri točke štiri minute pred koncem, a so se Sixersi oddaljili s poznim naletom, Drummond je zadel trojko 41 sekund pred koncem.

Stephen Curry je z Golden State Warriorsi premagal Los Angeles Clipperse in ostaja v boju za končnico. Foto: Reuters

Bojevniki po preobratu lahko še upajo

V zahodnem delu dodatnih kvalifikacij so Golden State Warriorsi iz bojev za končnico izločili Los Angeles Clipperse s 126:121. Clippersi so končali na desetem mestu razpredelnice zahoda.

Bojevniki, deveta ekipa po rednem delu, so se uvrstili naprej in se bodo v petek pomerili s Phoenixom, zmagovalec pa se bo v prvem krogu končnice pomeril z branilko naslova Oklahomo.

Stephen Curry je 27 od 35 točk dosegel v drugem polčasu, Al Horford je zadel štiri trojke za preobrat Golden Stata v zadnji četrtini. Portland je po zmagi nad Phoenixom potrdil sedmo mesto na zahodu. Trail Blazersi se bodo kot sedmi nosilci v prvem krogu pomerili z drugouvrščeno ekipo San Antonio Spurs.

Stephen Curry je 27 od 35 točk dosegel v drugem polčasu, Al Horford je zadel štiri trojke za preobrat Golden Stata v zadnji četrtini. Curry je s sedmim metom za tri točke zagotovil vodstvo 50,4 sekunde pred koncem, Bojevniki so v zadnji četrtini odpravili 13 točk zaostanka.

Liga NBA, 15. april, play-in:

Play-in Zahodna konferenca: Phoenix Suns (7) – Portland Trail Blazers (8) 110:114

Los Angeles Clippers (9) : Golden State Warriors (10) 121:126 Vzhodna konferenca: Philadelphia 76ers (7) : Orlando Magic (8) 109:97

Charlotte Hornets (9) – Miami Heat (10) 127:126

Pari končnice: Zahod: Oklahoma City Thunder (1) – ?

Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5)

Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6)

San Antonio Spurs (2) – Portland Trail Blazers (8) Vzhod: Detroit Pistons (1) – ?

Cleveland Cavaliers (4) – Toronto Raptors (5)

New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6)

Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (7)

Lestvici po rednem delu:

