Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
B. B., Pe. M., STA

Četrtek,
16. 4. 2026,
7.11

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14

Natisni članek
Orlando Magic Los Angeles Clippers Golden State Warriors Philadelphia 76ers NBA

Četrtek, 16. 4. 2026, 7.11

5 minut

Liga NBA, 15. april, play-in

Philadelphia v končnico, Bojevniki po drami v Kaliforniji še lahko upajo

Avtorji:
B. B., Pe. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14
Tyrese Maxey Philadelphia 76ers | Tyrese Maxey je k zmagi Philadelphia 76ersov, s katero so si priigrali končnico, prispeval 31 točk. | Foto Reuters

Tyrese Maxey je k zmagi Philadelphia 76ersov, s katero so si priigrali končnico, prispeval 31 točk.

Foto: Reuters

Košarkarji Philadelphia 76ersov so si z zmago s 109:97 nad Orlando Magicom priigrali vstopnico za končnico lige NBA, medtem ko si jo bo Orlando poskušal zagotoviti. Na to po velikem preobratu in zmagi nad LA Clippersi, ki so v zadnji četrtini zapravili prednost, še upajo košarkarji Golden State Warriorsov.

Košarkarji Philadelphia 76ersov so v dodatnih kvalifikacijah za popolnitev mest v končnici severnoameriške lige NBA premagali Orlando Magic s 109:97 in si podaljšali sezono. V prvem krogu končnice lige NBA se bodo pomerili z Boston CelticsiTyrese Maxey je dosegel 31 točk, s čimer je pet igralcev Philadelphie doseglo dvomestno število točk.

Novinec V. J. Edgecombe je dodal 19 točk in 11 skokov, Andre Drummond pa je vstopil s klopi ter dosegel 14 točk, deset skokov, tri ukradene žoge in tri blokade.

Zmaga Philadelphie na dodatnem turnirju play-in, na katerem igrajo moštva, ki so bila po koncu rednega dela sezone razporejena od sedmega do desetega mesta v vsaki od konferenc, pomeni, da so si Sixersi zagotovili sedmo mesto v vzhodni konferenci.

Philadelphio v prvem krogu končnice tako čaka druga najboljša ekipa rednega dela sezone iz Bostona. Ekipe, razporejene od prvega do šestega mesta v vsaki od konferenc, so se neposredno uvrstile naprej.

Orlando proti Charlottu za končnico

Za floridsko zasedbo Magic še ni vse izgubljeno. Orlando, ki ga je vodil Desmond Bane s 34 točkami, bo imel v petek zadnjo priložnost, da osvoji osmo mesto na vzhodu, ko bo gostil Charlotte Hornetse. Ti so v torek po podaljšku s 127:126 izločili Miami Heat.

Nagrada za zmagovalca petkove tekme bo dvoboj prvega kroga končnice z Detroitom, prvim nosilcem vzhoda.

Philadelphia je vodila večino tekme proti Orlandu, a je Magic sredi tretje četrtine zmanjšal zaostanek z 11 točk na eno ob začetku četrte četrtine.

Orlando je zaostajal za štiri točke štiri minute pred koncem, a so se Sixersi oddaljili s poznim naletom, Drummond je zadel trojko 41 sekund pred koncem.

Stephen Curry je z Golden State Warriorsi premagal Los Angeles Clipperse in ostaja v boju za končnico. Foto: Reuters

Bojevniki po preobratu lahko še upajo 

V zahodnem delu dodatnih kvalifikacij so Golden State Warriorsi iz bojev za končnico izločili Los Angeles Clipperse s 126:121. Clippersi so končali na desetem mestu razpredelnice zahoda.

Bojevniki, deveta ekipa po rednem delu, so se uvrstili naprej in se bodo v petek pomerili s Phoenixom, zmagovalec pa se bo v prvem krogu končnice pomeril z branilko naslova Oklahomo.

Al Horford je zadel štiri trojke za preobrat Golden Stata v zadnji četrtini. Foto: Reuters Portland je po zmagi nad Phoenixom potrdil sedmo mesto na zahodu. Trail Blazersi se bodo kot sedmi nosilci v prvem krogu pomerili z drugouvrščeno ekipo San Antonio Spurs.

Stephen Curry je 27 od 35 točk dosegel v drugem polčasu, Al Horford je zadel štiri trojke za preobrat Golden Stata v zadnji četrtini. Curry je s sedmim metom za tri točke zagotovil vodstvo 50,4 sekunde pred koncem, Bojevniki so v zadnji četrtini odpravili 13 točk zaostanka.

Liga NBA, 15. april, play-in:

Play-in

Zahodna konferenca:

Phoenix Suns (7) – Portland Trail Blazers (8) 110:114
Los Angeles Clippers (9) : Golden State Warriors (10) 121:126

Vzhodna konferenca:

Philadelphia 76ers (7) : Orlando Magic (8) 109:97
Charlotte Hornets (9) – Miami Heat (10) 127:126

Pari končnice:

Zahod:

Oklahoma City Thunder (1) – ?
Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5)
Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6)
San Antonio Spurs (2) – Portland Trail Blazers (8)

Vzhod:

Detroit Pistons (1) – ?
Cleveland Cavaliers (4) – Toronto Raptors (5)
New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6)
Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (7)

Lestvici po rednem delu:

Orlando Magic Los Angeles Clippers Golden State Warriors Philadelphia 76ers NBA
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

