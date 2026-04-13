Goran Dragić zagrizel v povsem nov izziv: "Tega si nisem nikoli predstavljal"

Zlati slovenski kapetan Goran Dragić po koncu igralske kariere ne počiva. Nasprotno. Izzivov mu ne zmanjka, naslednji v vrsti je njegov novi projekt z imenom Gogi's Garage (Gogijeva garaža) bo nov globalni videopodkast, v katerem bodo gostovali različni gostje, povezani s košarko, športom, glasbo in zabavno industrijo. "Prej sem stal na drugi strani, zdaj pa sem prišel v medijski svet, kar si prej ne bi nikoli predstavljal," je pojasnil Dragić.

"Vesel sem, da se začenja neka nova zgodba," je iz Miamija v Slovenijo v ponedeljkovem popoldnevu sporočil Goran Dragić. Po številnih dobrodelnih projektih se je zdaj lotil novega izziva. Tako je nastal projekt, imenovan Gogi's Garage (Gogijeva garaža). Gre za nov globalni videopodkast, v katerem bodo gostovali različni gostje. Sogostitelja podkasta bosta njegova dobra prijatelja Santi Echavarria, vodja kampov in spremljevalnega programa v moštvu Miami Heat, ter podjetnik in športnik Emilio Pineda.

"Sami smo šli v to zgodbo in zgradili vse skupaj od začetka v moji garaži. Komaj čakam, da bo vse skupaj zunaj. Veselimo se spoznavanja dobrih zgodb. Prej sem stal na drugi strani, zdaj pa sem prišel v medijski svet, kar si prej ne bi nikoli predstavljal, torej da bom kdaj v tem položaju. Sem pa vesel, da lahko zaživim to novo epizodo," je pojasnil Dragić, ki mu nov projekt omogoča to, da veliko časa preživi z otrokoma, hkrati pa počne nekaj, kar si želi.

Set novega podcasta Gorana Dragića. Foto: Osebni arhiv

Ideja se je rodila ob peki na žaru

Ideja se je rodila povsem spontano ob druženju s prijatelji in peki na žaru. "Hitro se je razvila debata, s Santijem in Emiliom se ogromno pogovarjamo in potem sem izstrelil, 'zakaj pa ne bi še mi poskusili s podkastom?' Čez dva dneva smo bili že v trgovini, zgradili vse iz ničle, in tako se je rodila ideja," je pojasnil Dragić, ki je vse ustvaril v lastni režiji, od seta snemanja, logotipa … "Naredili smo pravo raziskavo in začeli iz ničle, veliko smo tudi vadili, zatem pa je steklo."

V vmesnem času od konca kariere je ogromno časa posvetil dobrodelnim projektom, na njegova vrata je večkrat potrkala tudi ponudba s strani Miami Heat. "To, kar sem že govoril glede Miamija in Erika Spoelstre. Že nekajkrat, ko sem šel na tekmo ali trening, so izrazili željo, da bi bil pomočnik trenerja, a iz osebnih razlogov tega ne morem sprejeti. Košarka me še vedno veseli, bi pa moral biti ogromen odsoten od doma, kar pa zdaj ni moja prioriteta," je pojasnil Gogi.

Prvi gost bo Giannis Antetokounmpo. Foto: Reuters

Premierna epizoda novega podkasta bo na sporedu že v petek. Z debijem pa bodo letvico takoj postavili zelo visoko, saj bo gost Grk Giannis Antetokounmpo. Vsaka naslednja epizoda bo izšla na 14 dni. Posneli so že štiri epizode, med drugim bo gost tudi Anže Kopitar, na vročem stolu pa se bodo zvrstili tudi gostje zunaj športa. "Poskušam biti prijazen gostitelj, včasih pa seveda vprašam tudi kaj neprijetnega. Giannisa sem tako spraševal tudi o morebitni menjavi … zdaj bolj razumem tudi plat novinarjev, ker ni enostavno biti na drugi strani v vlogi spraševalca. Veliko se učim. Nekateri gostje se nam pridružijo preko zooma, ker drugače ne gre, si pa želim, da bi se jih čim več ustavilo v naši garaži," je pojasnil Dragić.

Velika želja med gosti je Novak Đoković. "Smo že bili v kontaktu, sigurno je to skrita želja. Pa tudi Luka Modrić. Upam, da se bo kaj uresničilo, sigurno so to ogromna imena v športu in bi bilo vse skupaj fenomenalno," je pojasnil Dragić, ki se veseli novega poglavja. "Želim si, da bi v tem vsi uživali, potem pa bomo videli kam nas bo pot peljala. Želim si, da projekt uspe, mi pa vse skupaj predstavlja velik užitek, tako kot sta mi košarka in žoga. Upam, da bomo uspešni," je še dodal.

Ob tem bo z budnim očesom spremljal tudi dogajanje v končnici lige NBA, ki je pred vrati. "Zelo veliko ekip je konkurenčnih. Bomo videli. Lakersi imajo ogromno težav s poškodbami, a že večkrat smo videli, da je vse mogoče. Bi pa kot glavne favorite izpostavil Oklahomo City Thunder, San Antonio Spurs, vse bolje so videti tudi Boston Celtics," je ob pitju jutranje kave iz Miamija še dodal Dragić, ki bo v začetku maja dopolnil 40 let. Po dopolnjenem jubileju pa ga v začetku poletja čaka vrnitev v Slovenijo ter nato že kar tradicionalni Košarkarski kamp Goran Dragić, ki bo med 28. junijem in 4. julijem 2026 potekal v Laškem.

