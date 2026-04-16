Košarkarji Los Angeles Lakers odštevajo dneve od začetka konferenčnega četrtfinala, v katerem se bodo merili s Houston Rockets. Kalifornijsko moštvo bo na uvodu prvega kroga končnice pogrešalo pomembna člena Luko Dončića in Austina Reavesa, ki sta poškodovana. Je pa za nekaj pozitivizma med navijači Lakersov poskrbel sredin posnetek Reavesa, ki je po treningu metal proste mete.

Moštvo Los Angeles Lakers in njihovih privrženci so se morali v zadnjem času soočiti s kopico slabih novic. Poškodovala sta se tako Luka Dončić kot Austin Reaves, na katera trener JJ Redick polaga veliko upov, a bosta izpustila začetek končnice. Slovenec se je na zdravljenje odpravil v Španijo, Američan pa je v Kaliforniji, od koder vendarle prihaja nekaj spodbudnih informacij.

Po poročanju Michaela J. Duarteja iz The California Post si je Reaves, ki je v začetku aprila staknil poškodbo druge stopnje poševne trebušne mišice, po sredinem treningu Lakers obul športne copate in izvajal proste mete, prav tako pa metal z razdalje.

Redick pravi, da bo Reaves zaradi poškodbe odsoten za nedoločen čas, izpustil naj bi večji del prvega kroga končnice, prve napovedi so njegovo odsotnost ocenjevale na štiri tedne.

Kaj sredini posnetki s treninga pomenijo za časovnico vrnitve, je težko reči, so pa vsaj med navijače kluba vnesli nekaj pozitivizma.

Lakers bodo v prvem krogu končnice igrali proti Houston Rockets, prva tekma bo v soboto (v nedeljo ob 2.30 po slovenskem času) v Los Angelesu.