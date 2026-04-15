Kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Teja Oblak je postala nova članica ekipe Portland Fire, ki nastopa v ligi WNBA, je sporočila ekipa na svojih družbenih omrežjih.

Petintridesetletna Ločanka, ki v tej sezoni igra za turški Galatasaray, se bo poleti v 15-članski ligi WNBA, ki poteka od začetka maja do konca septembra, pridružila naturalizirani slovenski reprezentantki Jessici Shepard, ki je postala članica Dallasa, ter Ajši Sivka, ki je bila na naboru izbrana s strani Chicaga.

Športna direktorica novoustanovljene franšize v Portlandu je Mariborčanka Vanja Černivec.