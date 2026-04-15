Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Natisni članek

denar dražba nagrada osebnost leta Štajerska Večer

Sreda, 15. 4. 2026, 22.57

1 ura, 34 minut

Večerova osebnost Štajerske 2025 je 16-letni hip hop plesalec Ian Hotko

Ian Hotko, Večer, osebnost Štajerske | Na podelitvi so razglasili še izjemne posameznike na področjih gospodarstva, znanosti, kulture, športa in humanitarne dejavnosti. | Foto Večer/facebook

Večerova osebnost Štajerske leta 2025, ki so jo nocoj po izboru bralcev časnika razglasili na posestvu vinske kleti Dveri-Pax v Jarenini, je postal komaj 16-letni hip hop plesalec Ian Hotko.

Hotko je eden najbolj uspešnih mladih hiphop plesalcev v Sloveniji. Plesati je začel že pri treh letih, danes pa je devetkratni svetovni in šestnajstkratni evropski prvak. Njegov ples združuje hiphop in elemente breakdancea, zaradi česar je njegov slog zelo dinamičen in atraktiven.

Širše je postal prepoznaven, ko je posnetek njegovega nastopa na tekmovanju Red Bull Dance Your Style v Los Angelesu postal viralen in dosegel več deset milijonov ogledov. Mariborčan sicer večino svojih nastopov improvizira, a da je pri tem suveren, trenira več ur na dan. Njegov cilj je postati eden najboljših plesalcev na svetu ter še naprej razvijati hiphop plesno sceno, so sporočili z Večera.

Med letošnjimi kandidati so bili sicer še odbojkarica Iza Mlakar, direktor Narodnega doma Maribor Vladimir Rukavina, direktor Zavoda za turizem Maribor Jure Struc, koreografinja Valentina Turcu in kolesarka Urška Žigart.

Večerov kulturnik Štajerske 2025 je postal igralec Lovro Zafred, član ansambla SLG Celje, ki je v zadnjem letu zabeležil več vlog v gledaliških predstavah, s katerimi je na svež način naslavljal pomembne tematike naše kulture in družbe.

Znanstvenik Štajerske 2025 je vodja laboratorija za fizikalno kemijo in kemijsko termodinamiko na mariborski fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Urban Bren je, ki je med drugim novembra prejel Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju biomolekularnih simulacij.

Večerov humanitarec Štajerske 2025 je glasbenik in rekreativni športnik Iztok Kočevar, ki se je v okviru dobrodelnega projekta Kolesarimo za otroške sanje septembra na kolesu podal na desetdnevno pot do Carigrada in tako v sodelovanju z ZPM Maribor zbiral dobrodelne prispevke za program Omogočimo sanje, iz katerega financirajo tabore za nadarjene otroke.

Večerov gospodarstvenik Štajerske 2025 je postal Trivo Krempl, direktor podjetja AJM, ki je z okoli 32 milijoni evrov prihodkov lani doseglo rekordne rezultate, saj je prihodke povečalo za več kot četrtino in prvič preseglo mejo 30 milijonov evrov.

Večerov športnik Štajerske 2025 pa je še tretjič doslej in drugič zapored najboljši slovenski atlet Kristjan Čeh, ki je lani dosegel 12 zmag na velikih mitingih in bil zraven tudi pri največjem ekipnem uspehu slovenske atletike - na evropskem ekipnem prvenstvu v Mariboru.

Tudi letošnja slovesna razglasitev zmagovalcev je imela dobrodelno noto. Z dražbo, ki so jo letos pripravili v sodelovanju s Fundacijo Tadeja Pogačarja, so zbirali sredstva za aparature, ki bodo olajšale zdravljenje najmljašim bolnikom otroške kirurgije v UKC Maribor. S podpisanimi dresi vrhunskih slovenskih športnikov, med njimi kolesarja Tadeja Pogačarja, skakalcev Domna in Nike Prevc, košarkarja Luke Dončiča in še nekaterih drugih, jim je uspelo zbrati več kot 28.000 evrov.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.