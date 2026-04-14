Slovenska košarkarska reprezentantka Jessica Shepard se je po pričakovanjih uvrstila v finale italijanskega državnega prvenstva. Ob tem bo prihodnjo sezono igrala v severnoameriški ligi WNBA za Dallas Wings, je v pregledu tedna reprezentantk zapisala Košarkarska zveza Slovenije.

Shepard z ekipo Famila Schio v polfinalu ni imela težav z Derthono. Prvo tekmo je njena ekipa dobila s 85:69 in drugo s 65:49. Shepard je na obeh tekmah igrala 20 minut in se izkazala s podobnim statističnim učinkom. Dosegla je deset točk, šest skokov in dve podaji ter 11 točk in štiri skoke.

V finalu bo Schio igral z Venezio, ki jo v prihodnjih dneh čaka nastop na finalnem turnirju šesterice evrolige. Datum začetka finala še ni znan. Iz ZDA pa je prišla informacija, da bo Shepard v novi sezoni ženske različice lige NBA igrala za Dallas. V lanski sezoni je bila članica Minnesote.

Eva Lisec se je po pričakovanjih uvrstila v finale ruskega prvenstva. Jekaterinburg je dobil še tretjo tekmo polfinala proti Nadeždi. Slovenska reprezentantka je h gostujoči zmagi s 84:61 prispevala pet točk, sedem skokov in podajo. Finale, v katerem se bo Jekaterinburg pomeril z Dinamom iz Kurska, se bo začel v nedeljo.

Finalni turnir evrolige, ki bo v Zaragozi od srede do nedelje, z nestrpnostjo pričakujejo tudi v taboru Galatasaraya, za katerega igra Teja Oblak. Za slovensko kapetanko še ni jasno, ali bo lahko na turnirju pomagala soigralkam. Galatasaray je že neposredno uvrščen v petkov polfinale, kjer se bo pomeril z boljšim z dvoboja med Landesom in Zaragozo.

V Nemčiji Marburg še naprej preseneča. Na krilih četrtfinalnega uspeha je v gosteh z 89:78 dobil še prvo tekmo polfinala proti Syntainucsu. Zadnji je z zmago 81:71 na drugi tekmi izenačil na 1:1. Serija se zdaj selil v Marburg, tretja tekma je na sporedu v sredo. Lea Debeljak je na obeh tekmah zabeležila osem točk in dve podaji. Na prvi je dodala dva skoka ter na drugi pet skokov.

Na Madžarskem se polfinale državnega prvenstva začne v soboto. Sopron z Zalo Friškovec, ki je osvojil tudi pokalni naslov, bo moči meril z zasedbo DVTK. Nadaljevala se je liga za obstanek. Györ je v obračunu začelja z 90:92 izgubil proti Szigetszentmiklosu in tako trenutno zaseda zadnje mesto. Mojca Jelenc je zanj prispevala šest točk in prav toliko skokov.

V polfinalu litovskega prvenstva je Klajpeda po dveh tekmah izpadla proti Kibirkstisu. Tjaša Turnšek je na prvi tekmi vpisala 16 točk in tri skoke ter na drugi sedem točk, kar 11 skokov in podajo. Klajpedo čaka dvoboj za tretje mesto proti ekipi Šiauliau.

V polfinalu srbskega prvenstva je obstal Partizan, potem ko je Student iz Niša dobil tudi drugo tekmo. Blaža Čeh je zbrala 12 točk in dve podaji.

Joventut je prejšnji teden zabeležil zmago in poraz v španskem prvenstvu; z 69:67 je ugnal Jairis in s 66:67 izgubil proti Leganesu.

Dve tekmi do konca ligaškega dela Joventut zaseda 14. mesto, a ima le zmago več od mesta, ki ne zagotavlja obstanka v ligi. Ajša Sivka je zabeležila 11 točk, štiri skoke in dve podaji ter šest točk, dva skoka in štiri podaje.