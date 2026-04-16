Oven

Delo v skupini vas bo začelo dušiti, vendar se zavedajte, da je poslovni uspeh potrebno graditi na podpiranju medosebnih odnosov. Pomagajte sodelavcem pri njihovih nalogah. Trenutno vaše finančno stanje blesti, zato se ne obremenjujete z razmišljanjem o varčevanju. Premislite.

Bik

Če boste današnji dan začeli z reševanjem težav, ki so se vam nakopičile, ne boste mogli v celoti izkoristiti njegovega potenciala. Začnite s sprotnimi, po možnosti ne prezahtevnimi nalogami. Vaš tempo se bo tekom dneva stopnjeval, prav tako pa tudi vaša učinkovitost in iznajdljivost.

Dvojčka

Danes boste popolnoma nemotivirani za delo, saj boste nenehno razmišljali le o postelji in počitku. Vse obveznosti vam bodo odveč, kar bo sprožilo kar nekaj nezadovoljstva med sodelavci in pri nadrejenih. Če boste tudi v prihodnje pokazali tako malo zanimanja za delo, lahko izgubite pridobljeno mesto.

Rak

Vezani imejte v mislih, da tudi malenkosti štejejo. Čeprav vas bodo pestile določene težave, naredite nekaj lepega za partnerja. Tako vam bo on še bolj z veseljem pomagal čez to kritično obdobje. Samski pa boste danes izvedeli neko novico. Ne reagirajte preveč burno, raje poslušajte do konca.

Lev

Tisti, ki ste že v partnerskem odnosu, boste danes ugotovili, da se vse lepo ujema, tako vajino razmišljanje kot tudi želje. Zadovoljni boste. Samski pa se boste danes počutili izjemno dobro v svoji koži in to boste hoteli pokazati tudi vsem okoli vas. Malce pazite le, da ne boste prestopili meje dobrega okusa.

Devica

Zamislili si boste določene spremembe v vašem življenjskem slogu in jih tudi izpeljali. Morda boste poskusili s kakšno posebno prehrano, vadbo ali pa si boste drugače organizirali dan. Kakorkoli že, v prvih treh dneh se bo pokazalo, na kakšen uspeh lahko računa vaša nova sprememba.

Tehtnica

Nikakršnega smisla ni v tem, da pogledujete za osebo, ki vam ne vrača čustev. Preveč ste zaverovani v ljubezen do te osebe, zato je skrajni čas, da jo spustite od sebe in odprete oči za novosti. Možnosti kar bežijo mimo vas, vi pa jih ne opazite. Lahko si obetate denarno in poslovno stabilnost.

Škorpijon

Notranja napetost bo danes popustila. Razmislite tudi o dopustu, potrebujete namreč sprostitev. Nekomu boste pomagali s svojim znanjem ali finančno. Misli vam bodo uhajale tudi k preteklim dogodkom, čeprav o njih ne razmišljate radi, a prav zaradi tega notranje rastete.

Strelec

Danes se lahko kaj hitro pripeti, da boste izgubili rdečo nit dneva. Še posebej, če boste poslušali nekoga, ki si bo na vso moč želel vaše pozornosti, se lahko zgodi, da vas bo popolnoma zmedel. Ker vas bo delo v službi močno izčrpalo, boste v prostem času popolnoma brez volje.

Kozorog

Pred vami je nadvse pester dan. Čaka vas polno obveznosti in sestankov, lahko pa vam uspe skleniti tudi nek zelo pomemben posel. V vsakem primeru se ne boste dolgočasili, lahko pa pričakujete spremembo tudi na finančnem področju. V zasebnosti vas bo izčrpavala rutina.

Vodnar

Če si boste zaželeli sprememb, nikar ne odlašajte z njimi. Naj vas ne bo strah stvari odločno prijeti v svoje roke in ukrepati. Življenje je vaše in z njim imate pravico početi, kar želite. Manjše težave se utegnejo pojaviti le na čustvenem področju, s partnerjem namreč ne bosta delila istih mnenj.

Ribi

Uspelo vam bo nekaj, kar niste pričakovali, zato boste zelo umirjeni in zadovoljni. S svojim znanjem ali kako drugače boste nekomu zelo pomagali. Oddahnite si malce od vseh obveznosti in si privoščite brezdelje ali celo dopust. Sedaj pa si to res zaslužite, sploh če ste se za uspeh res trudili.