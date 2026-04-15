Oblast Madžarska Peter Maygar

Peter Magyar vidno razburjen odkorakal iz predsedniške palače

Peter Maygar | Foto Reuters

Vodja stranke Tisza Peter Maygar, ki po odmevni zmagi na nedeljskih volitvah velja za najverjetnejšega mandatarja za sestavo nove madžarske vlade, je po srečanju z madžarskim predsednikom Tamasom Sulyokom predsedniško palačo zapustil vidno razburjen. Namesto pričakovanega mirnega začetka prenosa oblasti je srečanje razkrilo prve napetosti med starimi in novimi oblastmi.

Današnje srečanje v palači Sandor v Budimpešti je potekalo v okviru prvih pogovorov s predstavniki izvoljenih strank po parlamentarnih volitvah, na katerih je stranka Tisza z dvotretjinsko večino končala 16-letno vladavino Viktorja Orbana. Toda že prvi pogovori o oblikovanju nove vlade so pokazali, da prenos oblasti ne bo potekal brez zapletov.

Sporna vloga predsednika

Peter Magyar je že pred srečanjem predsednika Tamasa Sulyoka javno pozval k odstopu, saj ga vidi kot političnega zaveznika Orbanovega režima. Po njegovem mnenju Sulyok nima legitimnosti, da vodi proces prenosa oblasti po tako jasnem volilnem rezultatu. Predsednik te zahteve ni sprejel, kar je očitno dodatno zaostrilo pogovore.

Po poročanju madžarskih in tujih medijev je bil ton srečanja vse prej kot spravljiv. Magyar je predsedniku očital zavlačevanje in pomanjkanje politične odgovornosti, zlasti pri imenovanju novega mandatarja in sklicu parlamenta.

Očitek o blokadi reform, predvsem v medijih

V ozadju spora je tudi eno ključnih vprašanj prihodnjega mandata. Magyar je namreč po volitvah napovedal temeljit poseg v sistem javnih in državnih medijev, ki jih je označil za propagandni aparat prejšnje oblasti. Po njegovih besedah je kar od 70 do 80 odstotkov medijskega prostora neposredno ali posredno pod nadzorom Orbanovih zaveznikov.

Prav medijska reforma naj bi bila ena od točk, pri katerih naj bi predsednik zavzel zadržano ali celo zaviralno držo, kar je po medijskih informacijah dodatno razjezilo Magyarja in njegovo ožjo ekipo.

Tesna časovnica in pritisk javnosti

Magyar želi novo vlado oblikovati hitro. Pred javnostjo je že dejal, da želi funkcijo predsednika vlade prevzeti najpozneje v začetku maja, saj Madžarska zaradi zamrznjenih evropskih sredstev in gospodarskih težav nima časa za institucionalne spore.

Po volitvah je stopil v stik tudi s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, s katero je govoril o ponovni vzpostavitvi zaupanja in sprostitvi evropskih sredstev, zamrznjenih zaradi kršitev vladavine prava v času Orbanove vlade.

Predsednik poziva k spoštovanju ustave

Iz predsedniškega urada so sporočili, da Sulyok v skladu z ustavo vodi posvetovanja z vsemi parlamentarnimi strankami in da bo ravnal v okviru svojih pristojnosti. V preteklih sporih z Magyarjem je predsednik že večkrat poudaril, da mora vsak izvoljeni politik spoštovati ustavni red in državne institucije.

Sulyok, ki je bil na položaj izvoljen s podporo Fidesza, se je do zdaj izogibal neposredni politični vlogi, a ga Magyar in del javnosti vidita kot zadnjo varovalko starega sistema.

