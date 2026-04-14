Torek, 14. 4. 2026, 20.05
Liga NBA, 14. april, play-in
Ekipe si rešujejo kožo
V ligi NBA se bo po koncu rednega dela v noči na sredo začel boj v play-inu za končnico. Prvih šest ekip iz vsake konference si je namreč priborilo neposredno uvrstitev v končnico. Za preostali dve mesti na zahodu oziroma vzhodu pa bodo igrali turnir za dopolnitev končnice. Za ti dve mesti bodo igrale ekipe, ki so razvrščene od sedmega do desetega mesta. V tekmi na izpadanje se bosta najprej na vzhodu pomerila deveti Charlotte Hornets in deseti Miami Heat, na zahodu pa se bosta za neposredno mesto v končnici najprej udarila sedmi Phoenix Suns in osmi Portland Trail Blazers.
Zmagovalec tekme med Charlottom in Miamijem se bo v petek odpravil na gostovanje k poražencu sredinega dvoboja med sedmopostavljenimi Philadelphia 76ersi in osmopostavljenim Orlando Magicom za osmo in zadnje mesto v končnici. Poraženec bo izločen iz končnice.
V obračunu na zahodu med Phoenixom in Portlandom pa bo imel poraženec še eno možnost za uvrstitev v končnico, saj se bo v petek pomeril z boljšim iz para med LA Clippersi in Golden State Warriorsi.
Košarkarji Los Angeles Lakersov, ki čakajo na vrnitev Luke Dončića in Austina Reavesa, so v rednem delu zasedli četrto mesto, v prvem krogu končnice pa jih čaka boj s Houston Rocketsi.
Liga NBA, 14. april, play-in:
Play-in
Zahodna konferenca:
Phoenix Suns (7) – Portland Trail Blazers (8)
Los Angeles Clippers (9) – Golden State Warriors (10)
Vzhodna konferenca:
Philadelphia 76ers (7) – Orlando Magic (8)
Charlotte Hornets (9) – Miami Heat (10)
Pari končnice:
Zahod:
Oklahoma City Thunder (1) – ?
Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5)
Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6)
San Antonio Spurs (2) – ?
Vzhod:
Detroit Pistons (1) – ?
Cleveland Cavaliers (4) – Toronto Raptors (5)
New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6)
Boston Celtics (2) – ?