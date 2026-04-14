Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Torek,
14. 4. 2026,
20.05

Osveženo pred

3 ure, 48 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
play-in Portland Trail Blazers​ Phoenix Suns Miami Heat Charlotte Hornets Liga NBA Liga NBA NBA

Torek, 14. 4. 2026, 20.05

3 ure, 48 minut

Liga NBA, 14. april, play-in

Ekipe si rešujejo kožo

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Devin Booker Phoenix Suns | Phoenix bi si z morebitno zmago nad Portlandom že zagotovil mesto v končnici. | Foto Reuters

Phoenix bi si z morebitno zmago nad Portlandom že zagotovil mesto v končnici.

Foto: Reuters

V ligi NBA se bo po koncu rednega dela v noči na sredo začel boj v play-inu za končnico. Prvih šest ekip iz vsake konference si je namreč priborilo neposredno uvrstitev v končnico. Za preostali dve mesti na zahodu oziroma vzhodu pa bodo igrali turnir za dopolnitev končnice. Za ti dve mesti bodo igrale ekipe, ki so razvrščene od sedmega do desetega mesta. V tekmi na izpadanje se bosta najprej na vzhodu pomerila deveti Charlotte Hornets in deseti Miami Heat, na zahodu pa se bosta za neposredno mesto v končnici najprej udarila sedmi Phoenix Suns in osmi Portland Trail Blazers.

Zmagovalec tekme med Charlottom in Miamijem se bo v petek odpravil na gostovanje k poražencu sredinega dvoboja med sedmopostavljenimi Philadelphia 76ersi in osmopostavljenim Orlando Magicom za osmo in zadnje mesto v končnici. Poraženec bo izločen iz končnice.

V obračunu na zahodu med Phoenixom in Portlandom pa bo imel poraženec še eno možnost za uvrstitev v končnico, saj se bo v petek pomeril z boljšim iz para med LA Clippersi in Golden State Warriorsi.

Košarkarji Los Angeles Lakersov, ki čakajo na vrnitev Luke Dončića in Austina Reavesa, so v rednem delu zasedli četrto mesto, v prvem krogu končnice pa jih čaka boj s Houston Rocketsi.

Liga NBA, 14. april, play-in:

Play-in

Zahodna konferenca:

Phoenix Suns (7) – Portland Trail Blazers (8)
Los Angeles Clippers (9) – Golden State Warriors (10)

Vzhodna konferenca:

Philadelphia 76ers (7) – Orlando Magic (8)
Charlotte Hornets (9) – Miami Heat (10)

Pari končnice:

Zahod:

Oklahoma City Thunder (1) – ?
Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5)
Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6)
San Antonio Spurs (2) – ?

Vzhod:

Detroit Pistons (1) – ?
Cleveland Cavaliers (4) – Toronto Raptors (5)
New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6)
Boston Celtics (2) – ?

Lestvici po rednem delu:

play-in Portland Trail Blazers​ Phoenix Suns Miami Heat Charlotte Hornets Liga NBA Liga NBA NBA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
