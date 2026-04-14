Navijači spregovorili: Dončiću v tem ni para

Rednega dela sezone v ligi NBA bo vsak čas konec in kmalu se bodo začele bitke v prvem krogu končnice. Los Angeles Lakers se bodo v konferenčnem četrtfinalu pomerili s Houston Rocketsi, skoraj zagotovo pa jim ne bo mogel pomagati slovenski virtuoz Luka Dončić, ki bije bitko s časom zaradi poškodbe stegenske mišice. Ljubljančan pa se je pojavil na vrhu glasovanj navijačev v nekaj zanimivih anketah, ki so jih pripravili pri mediju Bleacher Report. Ne boste verjeli, ampak Dončića so ljubitelji lige NBA razglasili tudi za glavnega "trash talkerja" ekipe LA Lakersov.

"Luka Dončić bo vso tekmo čivkal skoraj vsakomur, ki ga želi poslušati. Pravzaprav bo čivkal tudi tistemu, ki ga ne posluša," so pri Bleacher Reportu obrazložili Dončićevo premočno zmago v anketi o največjem "trash talkerju" ekipe Lakersov. "Trash talk" pomeni besedno zbadanje, provociranje, tudi žaljenje in zaničevanje tekmeca, vse z namenom, da se ga psihološko oslabi, in Dončić v tem resnično uživa.

"Nihče ni varen. Niti Luka sam ne."

Največkrat so tarče Ljubljančanovih verbalnih zbadanj sodniki in tekmeci, ki ga poskušajo ustaviti, pogosto pa se v tovrstne spore zapleta tudi z gledalci v dvoranah. "Včasih se v ognju znajdejo tudi njegovi soigralci ali trenerji. Nihče ni varen. Niti Luka sam ne. Število tehničnih napak, ki jih je prejel v tej sezoni, je nenazadnje privedlo tudi do suspenza," še poudarjajo pri Bleacher Reportu. Dončić je bil zaradi nenehnega prerekanja s sodniki v tej sezoni kaznovan s 16 tehničnimi napakami, zaradi česar je moral tudi izpustiti eno tekmo.

Dončić ni nobena izjema

Kot izvrsten "trash talker" pa seveda Dončić ni nobena izjema v ligi NBA. Tisoči navijačev, ki so sodelovali v anketi BR, so mu med igralci Lakersov v tej kategoriji namenili kar 83 odstotkov glasov. Med izstopajočimi provokatorji te vrste je nekaj izstopajočih zvezdnikov, kot so Anthony Edwards pri Minnesota Timberwolvesih, pa Trae Young pri Washington Wizardsih ali Kevin Durant pri Houston Rocketsih, načeloma pa ta vloga pripada igralcem, ki so zadolženi za bolj umazana dela v ekipi, kot sta Draymond Green pri Golden State Warriorsih ali P. J. Washington pri Dončićevem nekdanjem moštvu Dallas Mavericks. Zanimivo je, da se je med izstopajočimi "trash talkerji" lige znašel tudi en trener, in sicer Will Hardy, ki vodi Utah Jazz.

In kdo je najkoristnejši igralec moštva LA Lakers?

Poleg te zabavne kategorije pa so pri RB svojim obiskovalcem postavili tudi nekaj bolj konvencionalnih vprašanj. Kdo je najkoristnejši igralec moštva Lakersov, denimo? Premočno, z 92 odstotki glasov, je zmagal Dončić. LeBronu Jamesu so navijači namenili le pet odstotkov glasov, Austinu Reavesu dva in Marcusu Smartu enega. Smarta so s 44 odstotki glasov razglasili za najbolj podcenjenega igralca kalifornijske ekipe, LeBrona Jamesa z 72 odstotki za najboljšega atleta v moštvu, Reavesa z 78 odstotki za moža, s katerim ima ekipa sklenjeno najboljšo pogodbo (v škodo igralca, seveda), Jarreda Vanderbilta pa obratno, za igralca z za klub najslabšo pogodbo (43 %).

Marcusa Smarta (43 %) in LeBrona Jamesa (40 %) bi imeli navijači najraje ob sebi v primeru zombijske apokalipse, Maxi Kleber pa je košarkar, ki bo po njihovem mnenju v naslednjih dveh letih najverjetneje zaigral izven ZDA. Nemcu so v tej nič kaj laskavi kategoriji namenili 53 odstotkov glasov, Bronnyju Jamesu pa 35.

ANKETA Kaj bi za Lakerse pomenil hiter povratek Luke Dončića? Takoj bi postali resen kandidat za vrh + 11,90 % 5 glasov

Brez njega nimajo pravih možnosti + 14,29 % 6 glasov

Tudi z njim bo vse odvisno od forme + 40,48 % 17 glasov

Najbolj pomembno je, da se ne vrne prehitro + 4,76 % 2 glasov

Končnica brez pravega Luke nima iste teže + 28,57 % 12 glasov Oddanih 42 glasov

Preberite še: