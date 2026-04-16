Okoljski minister Bojan Kumer in direktorica Eko sklada Mojca Vendramin sta v luči višjih cen energentov predstavila višje subvencije za naložbe v večjo energijsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije v stavbah. Spodbude gospodinjstvom za menjavo obstoječih ogrevalnih sistemov na fosilna goriva z vgradnjo toplotnih črpalk se povečujejo na 50 odstotkov. Nove subvencije za izolacijo fasade, strehe, tal in zamenjavo oken pa se zvišujejo na 40 odstotkov.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je skupaj z Eko skladom na novinarski konferenci predstavilo ključne novosti javnega poziva 126SUB-OB26, ki med drugim vključuje višje subvencije za toplotne črpalke, povečane spodbude za izolacijo stavb in zamenjavo oken ter ukrepe za blažitev posledic višjih cen ogrevanja za gospodinjstva. Ukrepi dolgoročno zmanjšujejo stroške energije in krepijo energetsko neodvisnost gospodinjstev.

Minister Bojan Kumer, ki opravlja tekoče posle, je uvodoma poudaril, da se zaradi vojne na Bližnjem vzhodu znova soočamo s kriznimi razmerami. To jasno kaže, kako ranljivi smo zaradi odvisnosti od uvoza fosilnih goriv. Dogajanja na svetovnih energetskih trgih tako neposredno vpliva tudi na Slovenijo in slovenska gospodinjstva.

Po zadnjih podatkih statističnega urada se v Sloveniji na kurilno olje še vedno ogreva okoli osem odstotkov gospodinjstev, na utekočinjen naftni plin (UNP) pa okoli dva odstotka gospodinjstev. "Takšno ogrevanje ni le drago, temveč tudi okoljsko zelo obremenjujoče in dolgoročno nevzdržno," je poudaril Kumer.

Z novim javnim pozivom občutno povečujejo nekatere subvencije za gospodinjstva. S tem nameravajo zmanjšati energetsko revščino in se boriti proti energetski draginji. Državljane želijo spodbuditi k opuščanju rabe naftnih derivatov, spodbuditi investicije v lastne domove in dolgoročno zmanjšati ranljivost družbe ter povečati njeno odpornost.

Ob tem je poudaril, da najbolj ranljiva gospodinjstva še vedno lahko prejmejo 100-odstotno subvencijo. Vsi ukrepi gredo po njegovih besedah z roko v roki z elektrifikacijo ogrevanja skupaj z energetsko učinkovitostjo gospodinjstev.

Subvencije znašajo do 50 odstotkov

Direktorica Eko sklada Mojca Vendramin je opozorila, da zelo povečujejo spodbude za menjavo obstoječih ogrevalnih sistemov na fosilna goriva z vgradnjo toplotnih črpalk. V primeru odstranitve stare kurilne naprave subvencija za novo toplotno črpalko znaša 50 odstotkov nove naprave oziroma do največ 4.500 evrov za toplotno črpalko zrak-voda ali do največ 8.000 evrov za toplotno črpalko voda-voda ali zemlja-voda.

Vendramin je poudarila, da je pred menjavo ogrevalnega sistema bolj smiselno izolirati ovoj stavbe in šele nato vgraditi toplotno črpalko. Obratni vrstni red lahko namreč povzroči višje stroške in slabše izkoristke. "Zato smo povišali tudi subvencije za izolacijo fasade, strehe, tal in zamenjavo oken. Spodbude so se s 30 odstotkov zvišale na 40 odstotkov," je dejala. To v praksi pomeni do največ 300 evrov za kvadratni meter lesenega okna oziroma 35 evrov za kvadratni meter izolacije fasade, strehe ali tal.

Vse spodbude so namenjene naložbam izvedenih od vključno 1. marca letos dalje. Vlogo je potrebno oddati v elektronski obliki preko e-uprave. Vlagateljem lahko pomagajo tudi energetski svetovalci mreže Ensvet in zaposleni na Eko skladu.