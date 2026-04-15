"Pazi.se, izobrazi se!" To je najboljša obramba pred spletnimi prevarami

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike se nenehno spreminjajo, zato je previdnost odločilna. Združenje bank Slovenije (ZBS) si s kampanjo "Pazi.se, izobrazi se!" prizadeva povečati digitalno pismenost in zavedanje o spletnih prevarah.

Po podatkih SI-CERT je bilo leta 2025 v Sloveniji obravnavanih več kot šest tisoč kibernetskih incidentov, od tega 778 zahtevnejših, kar kaže na porast kompleksnejših napadov, predvsem zaradi vse bolj izpopolnjenih tehnik socialnega inženiringa.

Zato Združenje bank Slovenije (ZBS) že četrto leto zapored s kampanjo "Pazi.se, izobrazi se!" ozavešča uporabnike in jih opremlja s praktičnimi znanji za pravočasno prepoznavanje tveganj.

Primeri prevar, opozorila in praktični nasveti za prepoznavanje tveganj

Kampanja pod okriljem ZBS v boju proti goljufom združuje vse banke in hranilnice v Sloveniji. Na spletni strani kampanje ponujajo praktične nasvete za pravočasno prepoznavanje tveganj, predstavljajo primere prevar in delijo opozorila pred najpogostejšimi pastmi.

Nudijo tudi podrobna navodila, kako varno ukrepati in zaščititi svoje podatke ter prihranke, preden pride do morebitne škode. Danes so namreč v porastu tudi spletne in telefonske prevare. Pri teh nevarnosti niso omejene le na e-pošto ali SMS-sporočila.

Pogosti so tudi lažni telefonski klici, pri katerih se prevaranti predstavljajo kot bančni uslužbenci, uslužbenci zaupanja vrednih institucij ali kot tehnična podpora. Policija, finančne institucije in SI-CERT posebej opozarjajo na primere, ko goljufi z lažnimi sporočili in klici pridobijo dostop do spletne banke ter izpraznijo bančne račune žrtev.

Obraz kampanje je tudi letos igralec in voditelj Klemen Slakonja. Foto: ZBS

Na udaru so tudi mala in srednja podjetja

Ranljiva so tudi mala in srednja podjetja, saj pogosto nimajo enake ravni varnostne zaščite kot večja podjetja in korporacije.

Med največjimi grožnjami so prevare z lažnim predstavljanjem (BEC), pri katerih napadalci posnemajo poslovne partnerje ali direktorje in zahtevajo nujna plačila na bančne račune. Takšni napadi so zelo učinkoviti, saj temeljijo na zaupanju in realnih poslovnih odnosih.

Pogosti so tudi "phishing" napadi, ki ciljajo na zaposlene v podjetjih, ter prevare pri spletni prodaji in dobavah, ki lahko podjetjem povzročijo hude finančne izgube. Danes pri tem goljufom pomagajo tudi vse bolj sofisticirana orodja umetne inteligence, ki omogočajo ustvarjanje glasovnih sporočil in videoposnetkov, ki lahko delujejo kot pristna komunikacija. Takšni napadi so hitrejši, ciljno usmerjeni in pogosto namenjeni ključnim zaposlenim, kot so vodje financ in računovodje.

Praktični napotki za varno digitalno življenje

Čeprav tehnike goljufov postajajo vedno bolj prepričljive, je za osnovno zaščito dovolj nekaj preprostih, a učinkovitih pravil.

Med njimi sta uporaba edinstvenih in močnih gesel ter dvostopenjska prijava. Pomembno je tudi redno posodabljanje naprav in aplikacij. Odsvetovano je odgovarjanje na sumljiva sporočila ali klice, ki zahtevajo osebne podatke, v primeru najmanjših dvomov pa je ključno preverjanje identitete pošiljatelja ali klicatelja prek uradnih kontaktov banke ali hranilnice.

Več nasvetov, primerov prevar in pogovorov s strokovnjaki je zbranih na spletni strani pazi.se.

Naročnik oglasne vsebine je Združenje bank Slovenije.