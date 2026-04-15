Nekdanja smučarka odkrito o materinstvu: Nisem dobro

Nekdanja hrvaška smučarka Nika Fleiss je junija lani postala mama, s partnerjem Viliamom Berkovićem je dobila sina Vala, ki mu je takrat na družbenih omrežjih posvetila čustven zapis: "Česa tako nedolžnega in čistega nisem še nikoli občutila."

Zdaj pa je v podkastu Mame od Lane prvič spregovorila tudi o manj lepih občutkih, ki jih je prineslo materinstvo. Odkrito je priznala, da še vedno občuti poporodno otožnost, tako imenovani "baby blues".

72. epizoda podcasta "Mame kod Lane" donosi iskren razgovor o temi kojoj se često vraćamo i o kojoj se sve više govori (što nas veseli!), a to je baby blues. Naša gošća, Nika Fleiss, vrhunska sportašica koja se nedavno ostvarila u ulozi mame dječaka Vala, bez zadrške je podijelila svoje iskustvo i osjećaje koji ne stanu u običnu definiciju baby bluesa. Ona svoje stanje opisuje kao "heavy metal hard rock baby (fucking) blues", naglašavajući koliko intenzivno, izazovno i slojevito to razdoblje može biti. Kod Nike se ne radi o najcrnjim mislima, nego o stalnom propitivanju vlastitog majčinstva, o osjećaju da nešto radi pogrešno i o nesigurnosti koja se uvlači u svakodnevicu do te mjere da se ispričava vlastitom djetetu, dok istovremeno uči prihvatiti da su takve emocije dio procesa kroz koji prolazi. Upravo zato opet želimo naglasiti da baby blues nije iznimka nego iskustvo koje prolazi veliki broj majki, njih više od 80% jer se tijelo i um suočavaju s velikim promjenama, od hormonskog disbalansa i fizičkog oporavka, do emocionalne i psihičke prilagodbe na novu životnu ulogu. Jedna od rečenica koja nam se posebno svidjela jest ona da si trebamo dozvoliti da ne budemo dobro kad to zaista nismo. U tom se prihvaćanju nalazi prostor za oporavak, za nježnost prema sebi i za shvaćanje da uzeti vrijeme za sebe ne znači zanemarivati dijete. To je način da mama bude bolje kako bi mogla biti prisutna na način koji joj je potreban.

"Jaz nimam 'baby bluesa', imam 'heavy metal hard rock baby blues'. Nisem dobro, meša se mi," je iskreno dejala in opisala svoje občutke: "Imam resnično težke trenutke. Ne v smislu črnih misli, a mi je težko. Vsak dan se obsojam, vsak dan sama pri sebi iščem napake, ki sem jih storila v skrbi za Vala. Opravičujem se mu, ker se mi zdi, da nekaj počnem narobe."

Ob tem je povedala, da ji partner v težkih trenutkih resnično stoji ob strani. "Najbolj mi je pomagalo, ko mi je nekega dne rekel, Nika, lahko si ne dobro. Bodi ne dobro, če nisi dobro. Valu nič ne manjka ne s teboj ne brez tebe. Kaj pa se lahko zgodi, če si vzameš nekaj časa zase," je povzela partnerjeve besede in dodala: "To je res, a sem si to morala dovoliti. Danes si lahko čestitam za to."