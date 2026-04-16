Kibernetski napad na agencijo za civilno letalstvo: ogroženi podatki pilotov dronov

Javna agencija za civilno letalstvo je bila tarča kibernetskega napada, pri katerem se je zgodil nepooblaščen vstop v spletno aplikacijo UAS repozitorij. Po prvih informacijah naj bi napadalci pridobili osebne podatke večjega števila uporabnikov, med njimi operatorjev in pilotov dronov, so sporočili na svoji spletni strani.

Na agenciji opozarjajo, da obstaja možnost zlorabe teh podatkov, zato uporabnikom svetujejo povečano previdnost pri morebitnih sumljivih sporočilih ali dejavnostih, povezanih z njihovimi podatki.

Takoj po zaznavi incidenta so skupaj s policijo in uradom vlade za informacijsko varnost sprejeli nujne zaščitne ukrepe. Med drugim so blokirali vse dostope do aplikacije, tako za uporabnike kot tudi za pristojne institucije, kot so policija in občinska redarstva. Hkrati že poteka dodatna varnostna nadgradnja sistema.

Incident je bil prijavljen tudi državnemu odzivnemu centru za kibernetske incidente SIGOV-CERT, preiskava pa še poteka. Zaradi tega na agenciji za zdaj ne morejo razkriti več podrobnosti.