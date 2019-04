Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

… leta 2000 je nekdanji slovenski telovadec Mitja Petkovšek v Glasgowu prvič zmagal na tekmi za svetovni pokali. Konkurenco na bradlji je takrat pokoril z oceno 9,775.

To je bil šele začetek bogate kariere enega najboljših telovadcev na bradlji. Petkovšek je v svoji karieri – konec te je zaradi težav s hrbtom napovedal oktobra 2015 pri 38 letih – zbral kar 25 zmag v svetovnem pokalu, še 15-krat pa se je povzpel na zmagovalni oder na tekmah za svetovni pokal.

Leta 2008 je postal prvi telovadec v zgodovini Mednarodne gimnastične zveze, ki je na kateremkoli orodju presegel tisoč točk. Pohvali se lahko z dvema naslovoma svetovnega prvaka in štirimi evropskega prvaka. Z omenjenih tekmovanj pa je prinesel še štiri srebrne in bronasto kolajno.

Zgodilo se je še …

Leta 1938 je v 64. letu starosti umrl nekdanji angleški nogometni reprezentant Steve Bloomer, ki je v dresu Derby Countyja in Middlesbrougha zabil 353 golov v angleški ligi. Za Anglijo je igral na 23 tekmah in zabil 28 golov.

Leta 1975 sta se v kvalifikacijah za nogometno evropsko prvenstvo pomerili reprezentanci Anglije in Cipra. Angleži so zmagali s 5:0. Junak obračuna je bil Malcom McDonald, ki je zabil vseh pet golov in postavil rekord angleške reprezentance.

Leta 1977 je nekdanji nogometaš Danilo Popivoda ob zmagi Eintracht Braunschweig v 30. krogu Bundeslige nad Bochumom z 2:0 zadel za 1:0.

Leta 1980 se je od profesionalne teniške kariere poslovil nekdaj odlični ameriški teniški igralec Arthur Ashe. V karieri je zmagal na treh turnirjih velike četverice. Leta 1968 je osvojil OP ZDA, dve leti zatem OP Avstralije, leta 1975 pa še Wimbledon.

Leta 1987 je nekdanji ameriški košarkar Michael Jordan postal šele drugi košarkar v ligi NBA, ki je v eni sezoni dosegel vsaj 3.000 točk.

Leta 1994 je v prometni nesreči v Lazah v Tuhinjski dolini pri komaj 20 letih umrla škofjeloška smučarka, članica B-reprezentance Lea Ribarič.

Leta 2000 sta slovenski teniški igralki Katarina Srebotnik in Tina Križan zmagali na turnirju dvojic v Estorilu. V finalu sta bili s 6:0 in 7:6 boljši od nizozemsko-španske naveze Amanda Hopmans-Cristina Torrens Valero.

Leta 2017 so rokometaši Celja Pivovarne Laško v finalu pokala Slovenije s 36:28 (18:14) premagali mariborski Branik in slavili 20. zmago v tem tekmovanju.

Rodili so se:

1942 – ustanovitelj moštva Williams formule 1 Frank Williams

1947 – nekdanji ameriški košarkar Kareem Abdul-Jabbar

1952 – nekdanji igralec ameriškega nogometa in trener Bill Belichick

1956 – nekdanja švicarska alpska smučarka Lise-Marie Morerod

1960 – nekdanji španski nogometaš in trener Rafael Benítez

1960 – nekdanji nemški nogometaš in trener Pierre Littbarski

1968 – nekdanji nemški veslač Andreas Hajek

1969 – nekdanji švedski alpski smučar Patrik Järbyn

1972 – nekdanja španska teniška igralka Conchita Martínez

1973 – nekdanja rokometašica Natalija Derepasko

1975 – nekdanji ameriški košarkar Keon Clark

1977 – nekdanji švedski nogometaš Fredrik Ljungberg

1982 – francoski košarkar Boris Diaw

1986 – britanski avtomobilistični dirkač Paul di Resta

1986 – japonski nogometaš Shinji Okazaki

1986 – danski hokejist Peter Regin

1986 – nizozemski telovadec Epke Zonderland

1987 – angleški nogometaš Aaron Lennon

1988 – ameriški hokejist Kyle Okposo

1990 – ameriški košarkar Reggie Jackson