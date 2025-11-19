Smola Slovenke na izboru Miss Universe: poglejte, kaj se ji je zgodilo #video

Slovenska tekmovalka na izboru Miss Universe ni imela sreče s kostumom, s katerim je predstavljala svojo državo.

Hana Klaut, ki na letošnjem izboru Miss Universe predstavlja Slovenijo, je imela ob začetku uradnega dela tekmovanja precej smole. Na predstavitvi tekmovalk v nacionalnih kostumih oziroma oblekah, ki predstavljajo njihovo državo, je imela tehnične težave.

29-letnica je za to priložnost nosila opravo, ki je simbolizirala čebele, a je že ob odprtju škatle ugotovila, da se je mehanizem, ki je premikal "čebelja krila", pokvaril. Z nekaj iznajdljivosti in spretnosti ji ga je uspelo popraviti, a je v trenutku, ko je stopila na oder, spet prenehal delovati. "To me je res razžalostilo, a sem skušala obdržati nasmeh na obrazu in nastopiti, kot da ni nič narobe," je povedala o nesrečni situaciji.

Obleka pred okvaro:

Okvarjena obleka na odru:

Letošnji izbor Miss Universe, ki se bo z osrednjo prireditvijo sklenil 21. novembra, poteka v senci škandalov. Zadnjega v vrsti je zakuhal eden od članov žirije, ki je odstopil in ob tem organizatorje obtožil, da prirejajo rezultate.

