Pred izborom nove mis Universe, ki bo 21. novembra na Tajskem, so se organizatorji tekmovanja zapletli v dramatičen škandal. Eden od izvršnih direktorjev je javno poniževal mehiško predstavnico, ta pa se mu je postavila po robu, pri čemer so jo podprle tudi nekatere tekmovalke in lanska zmagovalka.

Tajski podjetnik Nawat Itsaragrisil, ki je eden od izvršnih direktorjev izbora Miss Universe, se je znašel v središču škandala, potem ko je pred preostalimi tekmovalkami začel žaliti predstavnico Mehike Fatimo Bosch.

V ponedeljek se je Nawat srečal z vsemi tekmovalkami in med nagovorom začel karati Mehičanko, češ da ni izpolnila pogodbenih obveznosti in v zadostni meri promovirala Tajske, ki gosti svetovni izbor. "Mehika, kje si? Slišal sem, da ne objavljate vsega o Tajski," je nagovoril tekmovalko, nato pa jo oklical za lažnivko in pribil, da je neumna, ker sledi navodilom svojega nacionalnega direktorja.

Posnetek incidenta:

Ona mu ni ostala dolžna, dejala mu je, da je nespoštljiv, on pa je od varnostnikov zahteval, da jo odstranijo iz dvorane, kar je naletelo na neodobravanje drugih tekmovalk. Nekatere so v solidarnosti z Mehičanko še same zapustile dvorano, med njimi tudi lanska zmagovalka Danka Victoria Kjær Theilvig, ki jo je podprla tudi na družbenih omrežjih. "Za vedno ponosna na mojo Fatimo," je zapisala, "postaviti se zase ni vedno lahko, a s tem pokažeš samospoštovanje in moč. Dovolj je bilo, naš glas se bo slišal jasno in glasno!"

Tudi Fatima Bosch v pogovorih z mediji in na družbenih omrežjih brez zadržkov obsodila Nawatovo obnašanje in izjave. "Smo v 21. stoletju in nisem lutka, ki se jo liči, ureja in preoblači," je dejala, "sem sem prišla kot glas vseh žensk in deklet, ki se borijo za svoje cilje."

Kmalu zatem se je oglasil predsednik organizacije Miss Universe Raul Rocha Cantu in ostro obsodil Nawatovo obnašanje. "Želim jasno izraziti veliko ogorčenje zaradi njegovega javnega napada na Fatimo Bosch," je dejal in dodal, da je Nawat Mehičanko "ponižal, žalil in pokazal pomanjkanje spoštovanja, ob tem pa zagrešil resno zlorabo s klicanjem varnostnikov, da bi jo zastrašil, utišal in izključil." Zaradi incidenta so Nawatovo sodelovanje v nadaljevanju tekmovanja "omejili na najmanjšo mogočo mero", je še dejal Cantu in napovedal "korporativne in pravne postopke".

Nawat, predsednik organizacijskega odbora Miss Universe za Azijo in Oceanijo, se je nato na TikToku odzval z mlačnim opravičilom. "Če se je kdo počutil slabo, če je bilo komu neprijetno ... se opravičujem," je dejal in dodal, da je morda šlo le za šum v komunikaciji.

Izbor Miss Universe bo 21. novembra v Bangkoku, Slovenijo na njem predstavlja Hana Klaut iz Šempetra pri Gorici.