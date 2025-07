Boscarol razkril vse finalistke tekmovanja Miss Universe Slovenija in žirante

Družba Iva Boscarola, ki bo po novem organizirala izbor slovenske predstavnice za izbor Miss Universe Slovenija, je sporočila, kdo so dekleta, ki so se uvrstila med 15 finalistk in več podrobnosti o izboru, ki bo potekal na gala prireditvi 3. septembra v prenovljenem kompleksu Odiseja.

Na dvorcu Zemono v Vipavi so izbrali 15 finalistk, ki se bodo septembra pomerile za prestižni naziv miss Universe Slovenija, to so (od leve proti desni): Sara Podbelšek Miklavčič, Saša Poklukar, Hana Kovač, Hana Klaut, Monika Čavlović, Inti Kovačić, Valentina Vatovci, Anita Švajger, Katalina Simonič, Ana Oberdank, Anja Rijavec, Nina Bergant, Nina Kovačevič, Kristina Trampuž in Špela Arnolj.

Finalistke se bodo na prireditvi predstavile v dveh sklopih – najprej vseh 15 finalistk, nato pa bo izbranih top šest superfinalistk, ki se bodo potegovale za naslov miss Universe Slovenije 2025, za naziva njenih dveh spremljevalk ter Miss Odiseja. Zmagovalka bo odpotovala na finalni izbor za 74. Miss Universe sveta, ki bo 21. novembra na Tajskem.

Kdo bo sestavljal žirijo?

Ker gre za slovenski izbor, so se organizatorji odločili, da k sodelovanju povabijo žirante, nastopajoče in tudi sponzorje, ki so predvsem slovenski. Žirijo bodo zato sestavljali znani Slovenci: nekdanji dvakratni predsednik države Borut Pahor, bivši smučarski skakalec in gledališki igralec Cene Prevc, vplivnež Franko Bajc, glasbenica, pop in operna pevka Helena Blagne, igralka in pevka zabavne glasbe Tanja Ribič, kuharski mojster, lastnik dvorca in restavracije Zemono Tomaž Kavčič ter predstavnica lastnika licence in Odiseje Maša Čertalič.

Program bo povezoval voditelj Denis Avdić, v programu pa bodo sodelovali tudi mlada pianistka Ana Julija Špan, skupina Dunking Devils, Helena Blagne, Gašper Rifelj, Robert Petan in DJ L.T.

Izbor za Miss Universe Slovenija bo družba Iva Boscarola gostila v prenovljeni Odiseji. Foto: Ana Kovač

Kakšne nagrade čakajo najvišje uvrščene?

Med drugim so organizatorji zapisali, da so sponzorji dogodka poskrbeli tudi za bogate nagrade. Tako bo vseh 15 finalistk prejelo namensko izdelan spominski srebrnik, kartico pripadnosti programa Odiseja, enoletno vstopnico za obisk fitnesa, paket kozmetičnih izdelkov, dva para obutve, kopalke, oblačila in steklenico penine, starane v morju. Zmagovalka, obe spremljevalki in Miss Odiseja bodo dodatno prejele še nakit in polet s helikopterjem nad Triglav.

Zmagovalka in obe spremljevalki bodo prejele tudi počitnice oziroma potovanje, kolekcijo perila in spominske šopke, Miss Odiseja bo prejela posebno nagrado, in sicer šolanje za pilotko ultralahkega letala in mobilni telefon, druga spremljevalka bo prejela električni SUP s šolanjem na morju, prva spremljevalka pa bo prejela tudi dodiplomsko ali podiplomsko izobraževanje po izbiri s štipendijo.

Zmagovalki avtomobil za eno leto in doživljenjska vstopnica v fitnes

Zmagovalka izbora bo za eno leto v uporabo prejela avtomobil, doživljenjsko vstopnico za fitnes, vikend paket v termah, snemanje osebnega albuma fotografij, objavo fotografije na naslovnici ugledne revije ter krono za enoletno promocijo na prireditvah.

Kot poudarjajo organizatorji, ogled izbora lepotic ne bo namenjen le izbrancem, ampak bo to družabni dogodek, odprt za vse, ki bodo kupili vstopnico. Ob izbranih vinih ter vrhunski kulinariki bodo obiskovalci lahko v živo pokramljali tudi z žiranti, nastopajočimi in lepoticami.