Slovenske odbojkarice bodo ob 14.30 odigrale zgodovinsko prvo tekmo na svetovnem prvenstvu na Tajskem. Nasproti jim bodo stale aktualne olimpijske podprvakinje Američanke. "Naš prvi cilj bo zagotovo, da bomo poskusili pritiskati s servisom, da bomo kar se da agresivni že na devetmetrski razdalji," pred začetkom pravi selektor Alessandro Orefice. Cilj Slovenk na prvenstvu je preboj v osmino finala, kamor se iz vsake skupine uvrstita prvi dve reprezentanci.

Pred slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco je zgodovinski dan, sploh prvič bo zaigrala na svetovnem prvenstvu.

Slovenke, ki na svetovni lestvici zasedajo 25. mesto, za uvod čaka na papirju najtežje delo skupinskega dela. Ob 14.30 jim bodo nasproti stale aktualne olimpijske podprvakinje in četrte z zadnjega svetovnega prvenstva Američanke, ki veljajo za prve favoritinje "slovenske" skupine.

"Naš prvi cilj bo zagotovo, da bomo poskusili pritiskati s servisom"

"Tekmovalna dvorana je odlična. Najprej smo ekipo pripravljali na igro šest na šest, četrtkov trening pa je bil zato bolj intenziven. Za nami je dober trening, takšen, kot smo ga potrebovali, da igramo svojo odbojko. Seveda je še nekaj nihanj v igri, vendar to je normalno. Američanke imajo kakovostno ekipo z dobrimi tehničnimi sposobnostmi. Naš prvi cilj bo zagotovo, da bomo poskusili pritiskati s servisom, da bomo kar se da agresivni že na devetmetrski razdalji. Sprejemalke na drugi strani bomo poskusili čim bolj distancirati od mreže. Treba bo prikazati veliko strasti v napadu, da bomo našli dobre rešitve in uspešno zaključevali," je pred premiernim srečanjem v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal selektor Slovenk Alessandro Orefice. 40-letni Italijan, ki od lanskega januarja vodi Slovenke, pravi, da bo prvi cilj "zagotovo poskus pritiskanja s servisom, da bomo kar se da agresivni že na devetmetrski razdalji". Foto: Aleš Fevžer

"Osredotočamo se nase"

Podobno razmišlja tudi podajalka Eva Pavlović Mori, ki meni, da bo odločilno predvsem to, kako se bodo s soigralkami odzvale na prvi nastop takšnega formata: "Osredotočamo se nase. Poskušale smo popraviti še nekaj stvari, ki nam manjkajo. Upam, da smo pripravljene in se bomo osredotočile predvsem na svojo igro ter da nam uspe narediti nekaj lepega."

Orefice je v Azijo odpeljal 14 varovank: srednje blokerke Sašo Planinšec, Niko Milošič in Mirto Velikonja Grbac, podajalki Evo Pavlović Mori in Žano Ivano Halužan Sagadin, korektorici Evo Zatković in Polono Frelih, sprejemalke Loreno Lorber Fijok, Žano Godec, Fatoumatto Sillah in sprejemalko/korektorico Mijo Šiftar ter proste igralke Emi Jurič, Anjo Mazej in Katjo Banko.

Cilj Slovenk je preboj v osmino finala, za kar bodo morale skupinski del končati na enem od prvih dveh mest. Foto: CEV

Cilj je preboj v osmino finala

V slovenskem taboru so si kot cilj na prvem svetovnem prvenstvu zastavili uvrstitev v drugi del tekmovanja, torej v izločilne boje, v katerih bo nastopilo najboljših 16 reprezentanc, po dve najboljši iz vsake od osmih tekmovalnih skupin.

Že pred ameriško-slovenskim obračunom se bosta v "slovenski" skupini D pomerili Češka (13. na svetovni lestvici) in Argentina (17.). Slovenke (25.) se bodo s Čehinjami, ki so navduševale v letošnji ligi narodov, pomerile v nedeljo ob 11. uri, z Argentinkami, ki imajo za seboj izjemen niz 12 zaporednih zmag, pa v torek ob 11. uri.

Srbkinje napadajo tretji zaporedni naslov svetovnih prvakinj. Foto: Volleyball World

Srbkinje napadajo tretji zaporedni naslov

Naslov svetovnih prvakinj bodo branile Srbkinje, ki so pred tremi leti ubranile zlato s finalno zmago nad Brazilkami, bron pa je pripadel favoritinjam za vrh Italijankam, ki so premagale prve slovenske tekmice Američanke.

Svetovno prvenstvo, 1. dan Petek, 21. avgust

14.30 ZDA - Slovenija

11.00 Češka - Argentina

11.00 Portoriko - Francija

12.00 Belgija - Kuba

12.00 Nizozemska - Švedska

14.30 Brazilija - Grčija

15.30 Italija - Slovaška

15.30 Tajska - Egipt

