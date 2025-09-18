Učitelj pobegnil v Rusijo, od koder grozi: "Vi ste ščurki, podgane! Vse bom razkril!"

Europol je na seznam najbolj iskanih ubežnikov v Evropi, osumljenih storitve hujših kaznivih dejanj, kot zadnjega uvrstil španskega univerzitetnega profesorja Enriqueja Ariasa Gila. 37-letnik je osumljen, da je pomagal zloglasnemu proruskemu hekerskemu združenju Noname057(16), ki od začetka vojne v Ukrajini izvaja kibernetske napade po tako rekoč celotni Evropi. Grozil je tudi novinarjem in lastnikom podjetij, ki so javno podpirali Ukrajino. Gil je trenutno v Rusiji, zato je malo verjetno, da bi ga lahko dosegli evropski organi pregona.

Ironija: Strokovnjak za ekstremizem je sam postal ekstremist

Enrique Arias Gil, španski univerzitetni profesor, strokovnjak za politologijo in islamizem ter avtor več knjig o ekstremizmu, je v Španiji postal iskana oseba. Tamkajšnje oblasti mu očitajo povzročanje škode na računalniških sistemih z namenom izvajanja terorističnih dejavnosti, poveličevanja terorizma in članstvo v mednarodni zločinski organizaciji.

Tiralica, razpisana za španskim univerzitetnim profesorjem, na spletni strani Europola. Foto: Europol

Zbiral naj bi informacije in jih predajal ruskim hekerjem

37-letnika španski organi pregona med drugim sumijo, da je pod pretvezo akademskega dela zbiral informacije o španski ključni javni infrastrukturi in posameznikih, ki v Španiji skrbijo za kibernetsko varnost, ter jih posredoval tuji zločinski organizaciji, ki jih je uporabila za izvajanje kibernetskih napadov.

Odkar je predsednik španske vlade Pedro Sánchez oznanil podporo Španije Ukrajini v odvračanju okupatorske ruske vojske, je bila Španija že več kot petstokrat tarča kiberkriminalne skupine, s katero je po navedbah španskih organov pregona povezan Arias Gil.

Hekersko združenje Noname057 (16) je bilo v zadnjih treh letih vpleteno v toliko odmevnih kibernetskih napadov na zaveznike Ukrajine, da ima celo svojo zelo obširno stran v spletni enciklopediji Wikipedija. Foto: Shutterstock

Gre za zloglasno združenje Noname057(16), prorusko hekersko skupino, ki se je javnosti prvič razkrila manj kot mesec dni po ruski invaziji Ukrajine februarja 2022, od takrat pa je bila vpletena v kibernetske napade v skoraj dvajsetih evropskih državah, pa tudi v ZDA in Kanadi.



Skupino po ugotovitvah Europola in Eurojusta vodi šest državljanov Rusije, ki pa hekerskih napadov ne izvajajo sami, temveč jim je prek komunikacijske aplikacije Telegram do letošnjega poletja uspelo pridobiti več kot štiri tisoč podpornikov. Ti zvečine sodelujejo v kibernetskih napadih tipa DDoS, katerih cilj je tarčo, najsi gre za spletno stran ali celotna omrežja, preobremeniti s tolikšnim številom zahtevkov za dostop do vsebine, da se zruši oziroma ne deluje več pravilno.



Poslanstvo hekerskega združenja Noname057(16) je po njihovih lastnih navedbah ukrepanje proti vsem, ki izražajo podporo Ukrajini oziroma ji aktivno pomagajo s pošiljkami orožja ali drugih sredstev. Španske oblasti skupino Noname057(16) označujejo za eno najaktivnejših hekerskih združenj ta hip, ki deluje skladno z interesi Kremlja.

Ruski dezinformator

Zagovorniki Enriqueja Ariasa Gila oziroma podporniki hekerske skupine, s katero naj bi sodeloval, evropskim organom pregona očitajo, da je razpis mednarodne tiralice za Gilom v resnici lov na čarovnice.

Ruske oziroma proruske hekerske skupine že tako rekoč od začetka vojne v Ukrajini izvajajo kibernetske napade na vse zaveznike ali podpornike Ukrajine. Tudi eno prvih dejanj ruske invazije na Ukrajino je bil množičen ruski hekerski napad na ukrajinsko ključno infrastrukturo. Foto: Shutterstock

Njegov edini greh je po njihovem mnenju dejstvo, da je na svojem kanalu v aplikaciji Telegram, imenovanem Ruski dezinformator, poobjavljal podvige združenja Noname057(16) in širil proruska stališča o vojni v Ukrajini.

Grozil je novinarjem, podjetnikom in vsem, ki so podprli Ukrajino

Toda 37-letnik po navedbah španskih medijev ni obtožen zgolj sodelovanja s tujimi akterji, ki poskušajo načrtno škoditi Španiji.

Očitajo mu tudi grožnje. El Pais poroča, da je Enrique Arias Gil na svojem kanalu na Telegramu, ki ga je odprl marca 2024, grozil španskim novinarjem, ki so poročali o vojni v Ukrajini, in podjetnikom ter drugim javnim osebam, ki so izražale stališča v podporo Ukrajini.

Skriva se v Rusiji, od koder grozi "ščurkom in podganam"

Gil je trenutno v Rusiji, kamor je po poročanju španskih medijev odpotoval s štipendijo Ruske hiše, kulturnega inštituta, ki ga financira ruska vlada.

Dva dneva po tem, ko je bila za njim razpisana mednarodna tiralica, je na svojem kanalu v aplikaciji Telegram objavil novo grožnjo. Od španskih oblasti je zahteval, da v desetih urah opustijo pregon ali pa se soočijo z objavo informacij, ki bi lahko ogrozile ugled visokih španskih uradnikov.

"Razkrinkal bom vsakega podkupljenega polkovnika in vsako podkupljeno kur.... Pokončal bom vse podgane in ščurke v španskem obveščevalnem podzemlju, enega za drugim," je še zagrozil.