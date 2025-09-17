Hišica iz kart sredi Rusije: Če poči tukaj, bo imela Moskva ogromno težavo

Ruski vojaški stroj, ki nad Ukrajino tako rekoč vsak dan pošilja na stotine brezpilotnih letalnikov, naj bi bil močno odvisen od ene same tovarne v posebni ekonomski coni Alabuga, ki leži slabih tisoč kilometrov vzhodno od Moskve. Morebitna ohromitev obrata, v katerem proizvajajo industrijske pline visoke čistosti, bi lahko sprožila verižno reakcijo v ruski proizvodnji ogljikovih vlaken in kompozitnih materialov, ki so ključni za proizvodnjo napadalnih dronov shahed oziroma geran. Teh je Ukrajina nad Rusijo v zadnjem letu spustila na tisoče.

Poročali smo že, da je posebna ekonomska cona Alabuga, ki je od Moskve oddaljena 965 kilometrov in leži v ruski regiji Tatarstan, ključna komponenta ruske proizvodnje napadalnih brezpilotnih letal geran, zasnovanih na iranskih dronih šahed, in izvidniških brezpilotnikov.

Rusija je po zadnjih dostopnih podatkih (vir) od julija 2024 do konca avgusta 2025 nad Ukrajino poslala več kot 38 tisoč dronov geran, kar v povprečju pomeni skoraj 93 na dan.

Nedavni zračni napad na Kijev. Foto: Reuters

Dnevi, ko nad Ukrajino ne poleti noben dron, so izredno redki. V avgustu 2025 na primer ni brez napada z ruskimi droni iranskega porekla minil niti en dan. Samo v juliju pa so Ukrajinci identificirali kar 6.297 napadalnih dronov geran.

Ukrajinske sile so proizvodne obrate v posebni ekonomski coni najverjetneje že napadle, čeprav tega niso neposredno priznali. Decembra lani so namigovali na vpletenost v "skrivnosten požar", ki je uničil komponente za proizvodnjo dronov šahed oziroma geran v vrednosti okrog 15 milijonov evrov.

Tovarna, ki ne proizvaja uničevalnih dronov, a brez nje jih ne more biti

Posebna ekonomska cona Alabuga, ki so jo v Rusiji ustanovili leta 2006 z namenom privabljanja tujih naložb, daje vtis, da je zelo odporna proti sankcijam Zahoda, a je v resnici najverjetneje močno odvisna od ene same tovarne, katere zaustavitev bi lahko povzročila verižno reakcijo in ohromitev velikega dela industrije v območju, s tem pa morda tudi ključno vplivala na zmožnosti Rusije, da Ukrajino še naprej terorizira z množičnimi napadi z brezpilotnimi letali.

To je proizvodni obrat za industrijske pline Air Liquide. Ta je bil nekoč v lasti istoimenskega francoskega podjetja, a je ruski predsednik Vladimir Putin avgusta letos lastništvo francoske podružnice v Alabugi in drugih ruskih mestih "začasno" prepisal na rusko podjetje M-Logistika.

This is the only high quality oxygen and nitrogen producing site in Alabuga which you would need o be close if you were making carbon fiber for drones and said drones in Alabuga. Posting the coordinates for no particular reason. pic.twitter.com/85appbqRBk — Stanimir Dobrev (@delfoo) September 15, 2025

Tovarna Air Liquide po navedbah ukrajinskega preiskovalnega portala Tochnyi med drugim proizvaja kisik in dušik visoke čistosti in je edina tovrstna tovarna v posebni ekonomski coni Alabuga. Najbližji drug obrat Air Liquide v regiji je v skoraj 50 kilometrov oddaljenem mestu Naberežnyje Čelny.

Od tovarne Air Liquide v Alabugi je močno odvisna proizvodnja ogljikovih in karbonskih vlaken, ki jih v posebni ekonomski coni proizvaja družba Alabuga Fibre oziroma UMATEX, piše Tochny. Proizvodnja ogljikovih vlaken namreč ni mogoča brez nenehnega doziranja ogromnih količin kisika in dušika.

Pline visoke čistosti bi v primeru, da bi tovarna Air Liquide v Alabugi prenehala delovati oziroma doživela prekinitev proizvodnje zaradi morebitnih zunanjih dejavnikov, v druge proizvodne obrate v Alabugi, ki se krvavo zanašajo na to podjetje, s tovornjaki s krioničnimi cisternami sicer lahko prevažali iz drugih proizvodnih obratov, a bi bilo to drago in predvsem zelo zamudno. Tovarne v Alabugi, ki proizvajajo napredne materiale, namreč potrebujejo neprekinjen pretok plinov. Foto: Metro Welding

Zakaj je to pomembno? Ker so ogljikova vlakna ključna komponenta ruskih dronov geran, ki temeljijo na iranskih šahedih. Trup omenjenih brezpilotnih letal je namreč sestavljen iz kombinacije steklenih vlaken (tako imenovani fiberglass) in ultralahke, a zelo trde karbonske tkanine.

Najšibkejši člen v na videz zelo trdni verigi

"Povezava med proizvodnjo ogljikovih vlaken v Alabugi in tovarno industrijskih plinov Air Liquide Alabuga ni zgolj sodelovalna, temveč gre za strukturno odvisnost. Proizvodnja ogljikovih vlaken je nemogoča brez stalnega dotoka kisika in dušika visoke čistosti, kar pomeni, da je Air Liquide širši javnosti neznan, a ključen element operacij družbe UMATEX. To ustvarja zelo zanimiv paradoks: projekt, ki je na zunaj predstavljen kot simbol ruske tehnološke suverenosti (cona Alabuga, op. p.), je v resnici odvisen od zelo ranljive infrastrukture," so zapisali pri Tochny.

Strmoglavljeni ruski dron geran/shahed. Foto: Reuters

Družba UMATEX, ki proizvaja ogljikova vlakna, sicer ni edino podjetje v industrijski coni Alabuga, ki je odvisno od plinov, proizvedenih v obratu Air Liquide.

Nanje se namreč zanašajo še v proizvodnji steklenih vlaken, ki so prav tako ključna komponenta brezpilotnih letal geran, in v proizvodnji najrazličnejših polimerov in umetnih smol, ki v ruski vojaški industriji prav tako igrajo zelo pomembno vlogo.

Obrat za proizvodnjo industrijskih plinov Air Liquide v posebni ekonomski coni Alabuga v Rusiji. Foto: Google Zemljevidi

Na preiskovalnem portalu Tochny so še zapisali, da je odvisnost od obrata za proizvodnjo plinov Air Liquide zagotovo najšibkejši člen industrije naprednih materialov v posebni ekonomski coni Alabuga. Morebitna ohromitev Air Liquide po njihovih navedbah ne bi zaustavila zgolj proizvodnje ogljikovih vlaken, temveč bi močno vplivala tudi na proizvodnjo drugih materialov, ključnih za pogon ruskega vojaškega stroja ali pa vsaj dela njega.