Skrivnostna tovarna orožja v Rusiji

V zadnjih šestih mesecih se je število ruskih napadov z brezpilotnimi letali povečalo s približno 400 v maju na več kot 2.400 v novembru. V decembru je bilo do zdaj najmanj 1.700 napadov z brezpilotnimi letali, piše ameriški medij CNN.

Tovarna v Tatarstanu, v kateri delajo tudi Afričanke

Pri stopnjevanju ruskih napadov z brezpilotnimi letalniki je ključna skrivna tovarna v posebni ekonomski coni v kraju Alabuga v ruski regiji Tatarstan. Ta je zelo povečala svojo proizvodnjo iransko zasnovanih napadalnih in nadzornih brezpilotnih letal.

Pri izdelavi brezpilotnih letalnikov uporabljajo vrsto kitajskih komponent in zaposlujejo zelo mlado, nizko kvalificirano delovno silo ruskih najstnikov. V tovarni dela tudi tuja delovna sila iz Rusiji naklonjenih afriških držav. Zlasti gre za ženske.

Licenčna ruska izdelava iranskih dronov

Potem ko je Rusija februarja 2022 začela obsežno invazijo na Ukrajino, je začela uvažati iranska brezpilotna letala šahed. Poleg tega sta do začetka leta 2023 Moskva in Teheran sklenila 1,75 milijarde dolarjev (1,68 milijarde evrov) vredno pogodbo o licenčni izdelavi brezpilotnih letalnikov v Rusiji.

Posebna ekonomska cona Alabuga, ki leži približno 965 kilometrov vzhodno od Moskve, je bila prvotno ustanovljena leta 2006, da bi pritegnila zahodna podjetja z velikodušnimi davčnimi olajšavami. Toda po začetku vojne je nekaj večjih vlagateljev odšlo. Ko se je tam začela vojaška proizvodnja, je prišlo do njene širitve.

Izdelava vabnih brezpilotnih letalnikov

Alabuga je zdaj glavna tovarna za proizvodnjo drona Šahed-136 – ali Geran-2, kot ga imenuje Rusija. Tovarna je leta 2023 proizvedla 2.738 brezpilotnih letal šahed in to število več kot podvojila v prvih devetih mesecih leta 2024, ko so jih med januarjem in septembrom proizvedli 5.760, poročajo viri ukrajinske obrambne obveščevalne službe.

Kot so za CNN povedali viri v ukrajinski obrambni obveščevalni službi, se zdi, da Alabuga od poletja izdeluje nizkotehnološka brezpilotna letala – t. i. vabe. Vabni brezpilotni letalniki, znani kot gerbera, so izdelani iz vezanega lesa in pene ter posnemajo značilno trikotno obliko šaheda.

Viri, ki so za CNN govorili anonimno iz strahu za lastno varnost, so povedali, da tovarna zdaj proizvaja tudi na tisoče vabnih brezpilotnih letalnikov gerbera, namenjenih izčrpavanju ukrajinske obrambe.

V Alabugi zgradijo dodatni stavbi

Satelitski posnetki, ki so jih analizirali CNN in strokovnjaki, kažejo, da sta bili na tem mestu zgrajeni dve dodatni stavbi, varnost tovarne pa se je povečala.

Ukrajinci so aprila letos napadli Alabugo z droni:

BREAKING:



Ukraine has used a drone aircraft for the first time to strike a target in Russia.



The Ukrainians hit Alabuga in Tatarstan where Russia produces its suicide drones.



It’s more than 1200 km from Ukraine pic.twitter.com/fzkaAwHSuI — Visegrád 24 (@visegrad24) April 2, 2024

"Ruska vojska je razmeroma hitro odkrila, da je ukrajinska zračna obramba povsem sposobna sestreliti večino šahedov," je za CNN dejal ameriški vojaški strokovnjak Samuel Bendett in dodal, da je Rusija potrebovala orožje, sistem, ki bi v bistvu lahko predstavljal množico lažnih tarč za ukrajinske branilce.

Gerbere so kitajskega izvora

Rusija namerava do konca leta 2024 izdelati okoli deset tisoč brezpilotnih letal gerbera, kar je skoraj dvakrat več od števila brezpilotnih letal šahed, poročajo viri ukrajinske obrambne obveščevalne službe. Dron gerbera temelji na kitajskem prototipu podjetja Skywalker Technology, ki po navedbah virov dobavlja tudi komplete za njihovo izdelavo.

Stroški so verjetno glavni dejavnik, ki vodi to strategijo, glede na to, da je izdelava ene gerbere po ocenah 10-krat manjša od cene proizvodnje enega šaheda, pravijo viri. Ocenjuje, da če bo Rusija v eni noči izstrelila 150 brezpilotnikov, bo le od 20 do 30 šahedov.

Termobarične bojne glave na dronih

Po podatkih ukrajinskih oboroženih sil je med avgustom in oktobrom le pet odstotkov šahedov ali podobnih brezpilotnih letalnikov zadelo svoje cilje. A ko se obseg napadov povečuje, se izziv za Ukrajince povečuje.

Obstajajo dokazi, da je Rusija na brezpilotnih letalnikih začela testirati termobarične bojne glave, ki proizvajajo močnejše in uničujoče udarne valove. Ukrajinci so namreč na delcih šaheda odkrili sledi termobaričnega streliva, znanega tudi kot vakuumske bombe. To strelivo ima veliko večjo uničevalno moč kot običajno strelivo, če zadene cilj v zaprtem prostoru.

Ukrajinski napadi na Alabugo

Ukrajinci poskušajo ruske načrte preprečiti tudi z napadi in sabotažami na tovarno v Alabugi. Tako je ukrajinska obrambna obveščevalna služba v ponedeljek sporočila, da je bilo skladišče v Alabugi, v katerem so bile shranjene komponente brezpilotnih letal šahed v vrednosti 16 milijonov dolarjev, uničeno v "skrivnostnem požaru", še piše CNN.