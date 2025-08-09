Sekulić opravil rez, Dončić ostal doma

Po petkovem porazu slovenske košarkarske reprezentance proti Nemčiji v Stožicah (89:103) se bosta moštvi udarili še na povratnem pripravljalnem srečanju, ki bo v nedeljo ob 17.30 v Mannheimu. Tam pa zagotovo ne bo nastopil prvi zvezdnik Slovenije Luka Dončić, ki v Nemčijo ni odpotoval.

Iz Košarkarske zveze Slovenije so sporočili, da je poleg Dončića v domovini ostal tudi Edo Murić, ki ga ni bilo v kadru že na petkovem srečanju. Poleg tega se je selektor Aleksander Sekulić za sodelovanje zahvalil mlademu Vitu Hrabarju, v Mannheim pa popeljal štirinajsterico, ki je v dvorani, kjer bo jutri potekal dvoboj, že opravila trening.

Bodo pa po poročanju nemških medijev v srečanje močnejši za MVP svetovnega prvenstva izpred dveh let Dennisa Schröderja vstopili Nemci. Schröder je po dogovoru s selektorjem Alexom Mumbrujem zaradi osebnih razlogov izpustil spektakel v Ljubljani. Maodo Lo in Daniel Theis, ki prav tako nista nastopila v Stožicah in imata nekaj težav s poškodbami, sta za nastop vprašljiva.

Po povratku iz Nemčije Slovence nato konec naslednjega tedna čakata gostujoči tekmi z Litvo in Latvijo. Domačim navijačem se bo reprezentanca na parketu dvorane Stožice znova predstavila 19. avgusta, ko jo ob 20. uri čaka dvoboj z Veliko Britanijo. To bo drugo in hkrati zadnje pripravljalno srečanje pred domačimi navijači. Nekaj dni pred potjo na evropsko prvenstvo v Katovice se bodo Slovenci odpravili še v Srbijo. S svetovnimi podprvaki in tretjeuvrščeno reprezentanco zadnjih olimpijskih iger se bodo pomerili 21. avgusta.