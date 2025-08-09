Sobota, 9. 8. 2025, 19.34
18 minut
EuroBasket 2025
Sekulić opravil rez, Dončić ostal doma
Po petkovem porazu slovenske košarkarske reprezentance proti Nemčiji v Stožicah (89:103) se bosta moštvi udarili še na povratnem pripravljalnem srečanju, ki bo v nedeljo ob 17.30 v Mannheimu. Tam pa zagotovo ne bo nastopil prvi zvezdnik Slovenije Luka Dončić, ki v Nemčijo ni odpotoval.
Iz Košarkarske zveze Slovenije so sporočili, da je poleg Dončića v domovini ostal tudi Edo Murić, ki ga ni bilo v kadru že na petkovem srečanju. Poleg tega se je selektor Aleksander Sekulić za sodelovanje zahvalil mlademu Vitu Hrabarju, v Mannheim pa popeljal štirinajsterico, ki je v dvorani, kjer bo jutri potekal dvoboj, že opravila trening.
#mojtim je v Mannheimu opravil večerni trening, jutri pa fante čaka povratni dvoboj proti svetovnim prvakom, Nemcem. 🚀@TelemachSi I @TriglavGroup pic.twitter.com/emf9jFWui8— Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) August 9, 2025
Bodo pa po poročanju nemških medijev v srečanje močnejši za MVP svetovnega prvenstva izpred dveh let Dennisa Schröderja vstopili Nemci. Schröder je po dogovoru s selektorjem Alexom Mumbrujem zaradi osebnih razlogov izpustil spektakel v Ljubljani. Maodo Lo in Daniel Theis, ki prav tako nista nastopila v Stožicah in imata nekaj težav s poškodbami, sta za nastop vprašljiva.
Po povratku iz Nemčije Slovence nato konec naslednjega tedna čakata gostujoči tekmi z Litvo in Latvijo. Domačim navijačem se bo reprezentanca na parketu dvorane Stožice znova predstavila 19. avgusta, ko jo ob 20. uri čaka dvoboj z Veliko Britanijo. To bo drugo in hkrati zadnje pripravljalno srečanje pred domačimi navijači. Nekaj dni pred potjo na evropsko prvenstvo v Katovice se bodo Slovenci odpravili še v Srbijo. S svetovnimi podprvaki in tretjeuvrščeno reprezentanco zadnjih olimpijskih iger se bodo pomerili 21. avgusta.
Seznam kandidatov Slovenije za nastop na EP (1):
Miha Cerkvenik, Žiga Daneu, Luka Dončić, Zoran Dragić, Gregor Hrovat, Robert Jurković, Martin Krampelj, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Alen Omić, Mark Padjen, Klemen Prepelič, Rok Radović, Žak Smrekar, Leon Stergar in Luka Ščuka.