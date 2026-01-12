Slovenski reprezentant prispeval levji delež k zmagi

Med slovenskimi odbojkarji, ki igrajo na tujem, se je v dresu francoskega Toursa ponovno izkazal 21-letni Nik Mujanović, ki je s 25 točkami svoji ekipi pomagal do zmage, Nika Milošič pa je k zmagi Levalloisa prispevala sedem točk, je sporočila slovenska zveza.

V Franciji se je polnega izkupička veselil še Chaumont Roka Bračka, ki je bil v začetni postavi, na koncu pa je ekipa iztržila tri točke. V Rusiji se je, kljub porazu Jeniseja, izkazal Žiga Štern s 14 točkami

Saša Planinšec se je dokazala z 11 točkami, ki jih je dosegla za zmago Lodža nad Mogilnim, v romunskem Dinamu iz Bukarešte pa je Mirta Velikonja Grbac (8 točk) s soigralkami osvojila vse točke za prvenstveno lestvico. Anja Mazej (44 odstotni sprejem) z Voluntarijem tokrat ni prišla do zmage.

Ostali slovenski reprezentanti so tokrat dobivali manj priložnosti za igro. V italijanski serie A sta Mija Šiftar in Fatoumatta Sillah soigralke do novih zmag bolj kot ne pospremili s klopi, enako tudi Uroš Planinšič v dresu Verone.

Slednja je tokrat presenetila aktualnega prvaka Itas Trentino in v gosteh po hudem boju slavila po petih nizih. Rok Možič je za veronsko zasedbo dosegel dve točki.

Japonsko moštvo Jana Kozamernika, Tokio Great Bears, je konec tedna vknjižilo dve zmagi nad Nagojo. Slovenski bloker je na prvem obračunu dosegel tri, na drugem dve točki.