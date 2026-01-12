Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Ponedeljek,
12. 1. 2026,
17.43

Osveženo pred

27 minut

Od Trumpa k Zuckerbergu: to je nova šefinja Facebooka

Dina Powell McCormick | Dina Powell McCormick je poročena s političnim zaveznikom Donalda Trumpa, republikanskim senatorjem iz Pensilvanije Davom McCormickom. | Foto Profimedia

Dina Powell McCormick je poročena s političnim zaveznikom Donalda Trumpa, republikanskim senatorjem iz Pensilvanije Davom McCormickom.

Foto: Profimedia

Ameriški tehnološki velikan Meta, ki upravlja družbeni omrežji Facebook in Instagram ter komunikacijsko aplikacijo WhatsApp, je za predsednico imenoval bančnico in nekdanjo svetovalko predsednika Donalda Trumpa Dino Powell McCormick. Nekdanja članica Trumpove administracije naj bi pomagala pri obsežni širitvi infrastrukture umetne inteligence.

Powell McCormick, ki je sedela v Metinem upravnem odboru, se bo zdaj pridružila vodstvu ekipe, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Dinine izkušnje z globalnimi financami na najvišjih ravneh in njeni poglobljeni odnosi po vsem svetu so edinstveni in bodo Meti pomagali pri nadaljnjem razvoju podjetja," je dejal ustanovitelj in izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg.

Zapisal je, da bo Powell McCormick vpeta v vse segmente poslovanja s posebnim poudarkom na partnerstvu z vladami in državami pri gradnji, uvajanju, vlaganju in financiranju Metine umetne inteligence in infrastrukture.

Powell McCormick bo položaj zasedla v času, ko podjetje pospešuje naložbe v infrastrukturo umetne inteligence, vključno s podatkovnimi centri in oskrbo z energijo.

Ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg je šesti najbogatejši človek na svetu. | Foto: Guliverimage Ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg je šesti najbogatejši človek na svetu. Foto: Guliverimage

Zuckerberg se obrača v desno

Njena zaposlitev po poročanju AFP predstavlja Zuckerbergov nadaljnji politični preobrat v desno. Republikanka Powell McCormick je ena od vidnejših pridobitev Metine ekipe za Sheryl Sandberg, nekdanjo članico Clintonove administracije, ki je iz podjetja odšla leta 2022.

Trump je Powell McCormick za imenovanje čestital v objavi na družbenih omrežjih in jo označil za "fantastično in zelo nadarjeno osebo". Powell McCormick je bila v Trumpovem prvem mandatu namestnica svetovalca za nacionalno varnost. Njen mož je republikanski senator iz Pensilvanije Dave McCormick.

