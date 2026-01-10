Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Sobota,
10. 1. 2026,
14.44

Osveženo pred

29 minut

Francoski pokal, 1/16 finala

Amiens brez Jana Mlakarja po vstopnico za osmino finala

slovenska nogometna reprezentanca Slovenija : Slovaška Jan Mlakar | Jan Mlakar ni odigral nogometne tekme vse od 22. novembra 2025. | Foto Guliverimage

Jan Mlakar ni odigral nogometne tekme vse od 22. novembra 2025.

Foto: Guliverimage

Konec tedna je v Franciji v znamenju pokalnih dvobojev. Danes bo na delu tudi drugoligaš Amiens, pri katerem se dokazuje tudi slovenski reprezentant Jan Mlakar, a zaradi zdravstvenih težav ni mogel pomagati soigralcem že vse od 22. novembra. Amiens bo gostoval pri nižjeligašu Montreuilu. Vodilni francoski prvoligaš Lens odhaja v Sochaux, Lyon bo v nedeljo gostoval pri Lillu, v ponedeljek se bosta v mestnem obračunu udarila prvi favorit tekmovanja PSG in Paris, Marseille pa bo v zadnjem dejanju 1/16 finala v torek gostoval pri Bayeuxu.

PSG, Ousmane Dembele
PSG je rekorder pokalnega tekmovanja, saj ga je osvojil že 16-krat. Drugi na večni lestvici je Marseille (10), sledita mu St. Etienne in Lille (oba s po šestimi).

Francoski pokal, 1/16 finala:

Sobota, 10. januar:

Nedelja, 11. januar:

Ponedeljek, 12. januar:

Torek, 13. januar:

Marseille Lyon Lille Lens PSG Amiens Jan Mlakar francoski pokal
