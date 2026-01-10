Sobota, 10. 1. 2026, 14.44
Francoski pokal, 1/16 finala
Amiens brez Jana Mlakarja po vstopnico za osmino finala
Konec tedna je v Franciji v znamenju pokalnih dvobojev. Danes bo na delu tudi drugoligaš Amiens, pri katerem se dokazuje tudi slovenski reprezentant Jan Mlakar, a zaradi zdravstvenih težav ni mogel pomagati soigralcem že vse od 22. novembra. Amiens bo gostoval pri nižjeligašu Montreuilu. Vodilni francoski prvoligaš Lens odhaja v Sochaux, Lyon bo v nedeljo gostoval pri Lillu, v ponedeljek se bosta v mestnem obračunu udarila prvi favorit tekmovanja PSG in Paris, Marseille pa bo v zadnjem dejanju 1/16 finala v torek gostoval pri Bayeuxu.
PSG je rekorder pokalnega tekmovanja, saj ga je osvojil že 16-krat. Drugi na večni lestvici je Marseille (10), sledita mu St. Etienne in Lille (oba s po šestimi).
