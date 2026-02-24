Ljubljanski župan Zoran Janković na kritike prvaka SDS Janeza Janše, da je vlada Robert Goloba iz okoljske politike naredila referat v podporo kanalu C0, odgovarja, da so dve gradbeni dovoljenji za projekt dobili tudi v času Janševe vlade. "Ali takrat niso vedeli, kaj delajo, ali zdaj ne vedo," je komentiral. Pred volitvami je znova podprl Goloba.

Predsednik SDS Janša je namreč na sobotni konvenciji stranke, na kateri so predstavili kandidate in program za volitve v DZ, med kritikami na račun Golobove vlade ošvrknil tudi njihov odnos do župana glavnega mesta Jankovića. Med drugim je dejal, da je vlada "iz okoljske politike naredila referat za podporo Zoranu Jankoviću in njegovi potencialni ekološki katastrofi kanalu C0".

Janković ob Janševih očitkih poudaril, da sta bili dve gradbeni dovoljeni izdani v času vlade prvaka SDS

Ljubljanski župan je na današnji novinarski konferenci v odzivu na te besede znova poudaril, da je dolžina kanala 48 kilometrov, od tega 12 kilometrov skozi Ljubljano, za gradnjo kanala je bilo izdanih osem gradbenih dovoljenj. Sedem od teh je pravnomočnih, je navedel. Ob Janševih očitkih je poudaril tudi, da sta bili dve gradbeni dovoljenji izdani prav v času vlade pod vodstvom prvaka SDS. Tako se Jankoviću zdi nenavadno, da "strokovnjaki iz te politične strukture" takrat projektu niso nasprotovali ali ugotavljali, da bi bilo treba postopke ustaviti. "Zdaj je pa moje vprašanje, ali takrat niso vedeli, kaj delajo, ali zdaj ne vedo, kaj delajo," je komentiral.

Janković: Moj nabiralnik je dovolj velik, vedno dvigujem pošto

Odzval pa se je tudi na Janševe besede, da je v času aktualne vlade beseda varnost dobila nov pomen, pri čemer gre po Janševih besedah za to, da je Janković varen pred roko pravice. Janković meni, da je Janša pri tem govoril zlasti o sebi. "Moj nabiralnik je dovolj velik, vedno dvigujem pošto, nikoli nisem manjkal na nobeno povabilo sodišča," je žogico vrnil Janši.

Ljubljanski župan vnovič izrazil podporo premierju Golobu

Sicer pa je v času predvolilne kampanje ljubljanski župan ponovno izrazil podporo prvaku svobode in premierju Golobu, ki je po njegovem prepričanju "izjemen strokovnjak, obvlada področja, številke so mu blizu". To po njegovem mnenju dokazujejo tudi zakoni, ki jih je vladna koalicija pripravila v tem mandatu. Med primeri je naštel plačno reformo, dolgotrajno oskrbo, ki "teče izvrstno" in zdravstveno reformo.

Kritike "o številkah in proračunu" nekoga, ki je imel priložnost, da bi kaj naredil, pa je označil za filozofiranje.

Glede volilne kampanje pa je sicer ocenil, da bodo zelo pomembna soočenja, zlasti tista, na katerih bodo prisotni predsedniki vseh strank.

