Avtor:
Odbojkarski legionarji v minulem tednu

Nik Mujanović spet blestel v Franciji

Slovenski odbojkarji so bili tudi v minulem tednu izjemno aktivno. Reprezentant Nik Mujanović je spet blestel v Franciji. S Tourom se proti ekipi Poitevine ni veselil zmage, dosegel pa je izjemnih 25 točk, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.

V 22. krogu francoskega prvenstva se je po napetih petih nizih zmage z ekipo Chaumont Volley-Ball 52 veselil slovenski sprejemalec Rok Bračko, medtem ko je Nika Milošič k novi zmagi pariškega Levalloisa prispevala 6 točk.

Eva Pavlović Mori je z natančnimi podajami ponovno razigravala svoje soigralke in se z Zarečjem Odincovom veselila že tretje zaporedne zmage v ruskem prvenstvu. Ta je še toliko pomembnejša, saj se naša podajalka z ekipo bori za tretje oziroma četrto mesto, ki vodi v izločilne boje. Tekmo Jeniseja Krasnojarska je s strani spremljal Žiga Štern. Njegova ekipa je morala priznati premoč moskovskemu Dinamu.

Do tretje zaporedne prvenstvene zmage je v Nemčiji prišla tudi Lorena Lorber Fijok in za Dresdener dosegla 8 točk. Uspešen prvenstveni krog je tudi za Sašo Planinšec, ki je na Poljskem z Lodžem slavila po petih nizih, prispevala pa je 10 točk.

Mirta Velikonja Grbac je v Romuniji ugnala CSM Lugo in dosegla osem točk. | Foto: Aleš Oblak Mirta Velikonja Grbac je v Romuniji ugnala CSM Lugo in dosegla osem točk. Foto: Aleš Oblak

V romunskem prvenstvu je Mirta Velikonja Grbac z Dinamom iz Bukarešte slavila nad CSM Lugojem in v statistiko vpisala 8 točk. V ekipi romunskega Voluntarija tokrat ni zaigrala prosta igralka Anja Mazej. Točko več je za ekipo Arcada Galati dosegel srednji bloker Sašo Štalekar.

Na Japonskem se je dveh zmag veselil izkušeni Jan Kozamernik, ki je s Tokyo Great Bears ugnal Toray Arrows Shizuoko ter dosegel eno oziroma dve točki.

Nekaj manj priložnosti za igro je tokrat dobila Mija Šiftar, ki se je v elitnem italijanskem prvenstvu z Monvisom pomerila proti vodilni ekipi Imoco Conegliano. Članica slednje je tudi Fatoumatta Sillah, ki je soigralke tokrat spremljala s klopi. Večje vloge pa nista imela niti Rok Možič in Uroš Planinšič na obračunu Rane Verone proti ekipi Sir Sicoma Monini Perugia.

