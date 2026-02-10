Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
10. 2. 2026,
11.28

Osveženo pred

26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
odbojkarski legionarji Nik Mujanović slovenska odbojkarska reprezentanca Odbojkarska zveza Slovenije

Torek, 10. 2. 2026, 11.28

26 minut

Odbojkarski legionarji

Mujanović v Franciji na dveh tekmah dosegel kar 51 točk

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
slovenska odbojkarska reprezentanca : Nemčija, svetovno prvenstvo, Nik Mujanović | Mujanović je v francoskem prvenstvu za Tours proti ekipi Toulousa dosegel kar 32 točk. | Foto Volleyball World

Mujanović je v francoskem prvenstvu za Tours proti ekipi Toulousa dosegel kar 32 točk.

Foto: Volleyball World

Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) je v pregledu nastopov reprezentantov in reprezentantk znova izpostavila Nika Mujanovića. Korektor izbrane vrste je v francoskem prvenstvu za Tours proti ekipi Toulousa dosegel kar 32 točk, a vseeno s soigralci ostal brez zmage (2:3).

Že v naslednjem krogu je Mujanović proti ekipi iz Nice v gosteh dosegel 19 točk in se veselil nove zmage (3:0). Na lestvici je Tours še naprej na vrhu, a je zdaj s 17 zmagami in tremi porazi na vrhu izenačen z Montpellierom.

Polovično uspešen je bil s Chaumontom tudi Rok Bračko, ki je na dveh ligaških tekmah proti Tourcoingu in Toulousu prispeval 14 oziroma 7 točk, medtem ko je Nika Milošič ob zmagi Levalloisa po treh nizih proti Le Cannetu prispevala 9 točk.

V nemškem prvenstvu je zasedba Dresdnerja Lorene Lorber Fijok, ki je na obračunu dosegla 8 točk, prišla do nove zmage, slavila pa sta tudi Eva Pavlović Mori in Žiga Štern v Rusiji.

Slovenska podajalka je z Zarečjem Odincovom premagala ekipo Proton-Saratova in ob tem zabeležila eno točko, 16 pa jih je za Jenisej Krasnojarsk zabeležil Žiga Štern, ki je z ekipo slavil nad moskovskim MGTU.

Mija Šiftar je zajetno mero priložnosti dobila na obračunu med Monviso in Bergamom v elitni italijanski ligi ter zabeležila 7 točk, medtem ko članica Conegliana, Fatoumatta Sillah, tokrat ni stopila na parket.

Mija Šiftar je zajetno mero priložnosti dobila na obračunu med Monviso in Bergamom v elitni italijanski ligi ter zabeležila 7 točk. | Foto: VolleyballWorld Mija Šiftar je zajetno mero priložnosti dobila na obračunu med Monviso in Bergamom v elitni italijanski ligi ter zabeležila 7 točk. Foto: VolleyballWorld

V igro ni vstopila niti Anja Mazej v romunskem prvenstvu, do novih točk in zmag pa sta prišla druga dva slovenska predstavnika. Odbojkarice Dinama iz Bukarešte so v gosteh slavile nad mestnim rivalom CSM, do 6 točk pa je prišla Mirta Velikonja Grbac. Navdušil je tudi Sašo Štalekar, ki je na tekmi 16. kroga za Arcado Galate zabeležil 7 blokov in skupno 13 točk.

Eva Zatković je na Kitajskem ponovno ostala brez zmag, saj je Liaoning klonil tako proti ekipi Arctic Ocean iz Pekinga kot tudi Zhejiang Xitang Yaozhuang.

V tem tednu bosta nastope v državnem prvenstvu nadaljevala Rok Možič in Uroš Planinšič, ki sta z Verono na slovenski kulturni praznik v zrak dvignila pokalno lovoriko Italije.

V sredo se bo na parket poljskega prvenstva vrnila Saša Planinšec, ki je minuli konec tedna slavila v finalu poljskega pokala. S tekmovanjem bo v prihodnjih dneh nadaljeval še srednji bloker Jan Kozamernik, ki bo z ekipo Tokyo Great Bears odigral dva obračuna proti Stings Aichi.

Preberite še:

slovenska odbojkarska reprezentanca, Slovenija : Italija, Stožice
Sportal Slovenski odbojkarji začenjajo v Linjinu, v Ljubljani tudi Italija
OK Krka : Alpacem Kanal
Sportal Novomeščani presenetili Kanalce, Triglavani vzeli niz ACH Volleyju
Iza Mlakar, OTP banka Branik Maribor
Sportal Mariborčanke stežka, Kamničanke zlahka do zmage
odbojkarski legionarji Nik Mujanović slovenska odbojkarska reprezentanca Odbojkarska zveza Slovenije
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.