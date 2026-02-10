Mujanović v Franciji na dveh tekmah dosegel kar 51 točk

Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) je v pregledu nastopov reprezentantov in reprezentantk znova izpostavila Nika Mujanovića. Korektor izbrane vrste je v francoskem prvenstvu za Tours proti ekipi Toulousa dosegel kar 32 točk, a vseeno s soigralci ostal brez zmage (2:3).

Že v naslednjem krogu je Mujanović proti ekipi iz Nice v gosteh dosegel 19 točk in se veselil nove zmage (3:0). Na lestvici je Tours še naprej na vrhu, a je zdaj s 17 zmagami in tremi porazi na vrhu izenačen z Montpellierom.

Polovično uspešen je bil s Chaumontom tudi Rok Bračko, ki je na dveh ligaških tekmah proti Tourcoingu in Toulousu prispeval 14 oziroma 7 točk, medtem ko je Nika Milošič ob zmagi Levalloisa po treh nizih proti Le Cannetu prispevala 9 točk.

V nemškem prvenstvu je zasedba Dresdnerja Lorene Lorber Fijok, ki je na obračunu dosegla 8 točk, prišla do nove zmage, slavila pa sta tudi Eva Pavlović Mori in Žiga Štern v Rusiji.

Slovenska podajalka je z Zarečjem Odincovom premagala ekipo Proton-Saratova in ob tem zabeležila eno točko, 16 pa jih je za Jenisej Krasnojarsk zabeležil Žiga Štern, ki je z ekipo slavil nad moskovskim MGTU.

Mija Šiftar je zajetno mero priložnosti dobila na obračunu med Monviso in Bergamom v elitni italijanski ligi ter zabeležila 7 točk, medtem ko članica Conegliana, Fatoumatta Sillah, tokrat ni stopila na parket.

V igro ni vstopila niti Anja Mazej v romunskem prvenstvu, do novih točk in zmag pa sta prišla druga dva slovenska predstavnika. Odbojkarice Dinama iz Bukarešte so v gosteh slavile nad mestnim rivalom CSM, do 6 točk pa je prišla Mirta Velikonja Grbac. Navdušil je tudi Sašo Štalekar, ki je na tekmi 16. kroga za Arcado Galate zabeležil 7 blokov in skupno 13 točk.

Eva Zatković je na Kitajskem ponovno ostala brez zmag, saj je Liaoning klonil tako proti ekipi Arctic Ocean iz Pekinga kot tudi Zhejiang Xitang Yaozhuang.

V tem tednu bosta nastope v državnem prvenstvu nadaljevala Rok Možič in Uroš Planinšič, ki sta z Verono na slovenski kulturni praznik v zrak dvignila pokalno lovoriko Italije.

V sredo se bo na parket poljskega prvenstva vrnila Saša Planinšec, ki je minuli konec tedna slavila v finalu poljskega pokala. S tekmovanjem bo v prihodnjih dneh nadaljeval še srednji bloker Jan Kozamernik, ki bo z ekipo Tokyo Great Bears odigral dva obračuna proti Stings Aichi.

