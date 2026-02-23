Od Tajske do vaše mize v približno treh minutah

Kolikokrat ste si po dolgem dnevu zaželeli topel, konkreten obrok, pa preprosto niste imeli energije za rezanje, mariniranje, kuhanje in pomivanje? Hiter življenjski tempo pogosto pomeni, da je priprava kosila ali večerje zadnja stvar, za katero nam ostane čas. Želja po kakovostnem, polnovrednem obroku pa kljub temu ostaja. A če zmanjka časa, še ne pomeni, da se moramo zadovoljiti s kompromisi. Rešitev za hiter obrok, ki združuje praktičnost in poln okus, prinašata nova izdelka iz linije Perfect Perutnine Ptuj.

Zakaj so pripravljeni obroki vse bolj priljubljeni?

Vse več ljudi išče hiter obrok, ki ne zahteva dolgotrajne priprave, a kljub temu ponuja kakovostne sestavine in poln okus. Pripravljeni obroki postajajo odgovor na sodoben življenjski tempo, saj omogočajo boljše načrtovanje obrokov, manj odpadne hrane in manj stresa ob razmišljanju, kaj danes pripraviti za kosilo.

Foto: Perutnina Ptuj Ob tem se spreminjajo tudi pričakovanja potrošnikov. Hitra priprava danes ne pomeni več slabše kakovosti. Kupci želijo preverjeno poreklo sestavin, uravnotežen obrok in okus, ki se lahko kosa s sveže pripravljenimi jedmi. Prav v tem prostoru se vse bolj uveljavlja linija Perfect, ki združuje praktičnost in kakovost.

Nova okusa iz linije Perfect na mize prinašata svetovne klasike, pripravljene v približno treh minutah. Takrat, ko si želite nekaj toplega, okusnega in konkretnega, a nimate časa za kuhanje od začetka. Brez rezanja, brez dolge priprave in brez umazane posode. Brez kompliciranja. In predvsem brez občutka, da ste morali sklepati kompromise pri kakovosti sestavin ali polnosti okusa.

Svetovni okusi brez zapletene priprave

Vedno več ljudi si želi svetovno kuhinjo tudi doma, vendar brez zapletenih receptov in dolgega nakupovalnega seznama. Včasih si zaželimo nekaj drugačnega, nekaj, kar preseže vsakodnevne klasike in nas z okusom za trenutek odpelje drugam, na ulice azijskih mest, med dišeče začimbe in bogate kulinarične tradicije sveta.

A takšni okusi so pogosto povezani z dolgotrajno pripravo, posebnimi sestavinami in tehnikami, ki zahtevajo čas.

Prav zato nova izdelka iz linije Perfect ponujata idealno ravnovesje med eksotiko in praktičnostjo. Pripravljeni obroki, ki omogočajo, da svetovne klasike uživate hitro, preprosto in brez zapletene priprave. Naj bo doma, v službi ali kjerkoli vas ujame lakota.

Foto: Perutnina Ptuj Pad thai – tajska klasika na vašem krožniku

Pad thai je okusna tajska klasika s hrustljavimi rezanci, svežo zelenjavo, arašidi ter popolnim ravnovesjem sladkega, slanega in rahlo pikantnega. Gre za kombinacijo okusov, ki ustvarijo dinamično in polno kulinarično izkušnjo, od nežne sladkobe do prijetne pikantne note, ki zaokroži celoto.

Bogastvo tekstur in arom poskrbi, da vsak grižljaj ponudi nekaj novega, hkrati pa obrok ostaja izjemno praktičen za vsakdan. Ko si zaželite nekaj drugačnega, a nimate časa za dolgotrajno pripravo, je rešitev preprosta. Brez dolgega kuhanja, brez tehtanja začimb in brez posebnih kuharskih spretnosti, le pogrejete pad thai s piščancem Perfect in uživate v svetovni klasiki v udobju svojega doma.

Foto: Perutnina Ptuj Piščančji curry – toplina eksotike v nekaj minutah

Druga novost je piščančji curry Perfect. Sočen piščanec v kremasti omaki s kokosovim mlekom in aromatičnimi začimbami vas bo očaral z eksotičnim okusom in toplino. Harmonično prepletanje bogatih začimbnih not in nežne kremaste strukture ustvari poln in zaokrožen okus, ki navduši tudi zahtevnejše ljubitelje azijske kuhinje.

To je obrok, ki pogreje po napornem dnevu in pričara občutek domačnosti, čeprav navdih črpa iz svetovne kulinarike. Ko si želite nekaj toplega, nasitnega in aromatičnega, a brez zapletenih kuharskih postopkov, je rešitev oddaljena le nekaj minut.

Ko gre za linijo Perfect, hitra priprava ne pomeni kompromisa Hitra priprava ne pomeni, da je treba sklepati kompromise pri kakovosti. Res je, obrok je pripravljen v približno treh minutah, vendar za tem stojita premišljena izbira sestavin in nadzorovan proces priprave. Ko izberete obrok iz linije Perfect, izberete: piščančje meso slovenskega porekla, brez umetnih dodatkov in brez ojačevalcev okusa,

pasterizacijo za dolgotrajno svežino in varnost,

kombinacijo tradicionalnih kuharskih postopkov in sodobne tehnologije. Tradicionalni načini priprave zagotavljajo poln okus, sodobne tehnologije pa omogočajo varnost in dolgotrajno svežino brez nepotrebnih dodatkov. Tako lahko tudi hiter obrok ostane uravnotežena, zanesljiva in kakovostna izbira za vsakdan.

Foto: Perutnina Ptuj

Kosilo v službi, malica med študijem, večerja po treningu ali dan, ko kuhinja doma preprosto ostane zaprta.

Pripravljeni obroki linije Perfect omogočajo, da imate topel obrok vedno pri roki. Pestra ponudba različnih jedi omogoča tudi boljše načrtovanje obrokov in organizacijo tedenskega jedilnika. Tedenska zaloga raznolikih obrokov pomeni manj skrbi, manj impulzivnih nakupov in več časa za stvari, ki so vam pomembne.

Ne glede na to, kakšen je vaš dnevni tempo, z linijo Perfect lahko jeste okusno, kakovostno in brez zapletov.

Perutnina Ptuj podarja 100-krat perfektni teden

Ob lansiranju novih okusov Perutnina Ptuj organizira tudi nagradno igro, ki vas še dodatno vabi, da preizkusite izdelke iz linije Perfect.

Perutnina Ptuj bo med sodelujočimi v nagradni igri podelila kar 100 tedenskih paketov izdelkov Perfect z vključeno dostavo Wolt na dom.

Foto: Perutnina Ptuj

Paket tedenskega nabora izdelkov linije Perfect bo vključeval:

piščančji zrezek v gobovi omaki z rižem,

lazanjo s piščancem,

piščančje kroglice s pirejem v omaki,

metuljčke s špinačo, piščancem in rikoto,

piščančjo obaro z zelenjavo in vlivanci,

pad thai s piščancem,

piščančji bolognese in

piščančji curry.

Kako sodelovati? Sodelovanje v nagradni igri je zelo preprosto. Vse, kar morate storiti, je, da kupite katerikoli izdelek linije Perfect, nato pa pošljete SMS z besedo PERFECT in številko računa na 3131 ali številko računa vpišete v obrazec na spletni strani Perutnine Ptuj. Nagradna igra poteka od 18. 2. 2026 do 18. 3. 2026.

Foto: Perutnina Ptuj

Svetovni okusi. Brez kuhanja. Brez kompromisov.

Če iščete rešitev za hiter, topel in okusen obrok, ki združuje praktičnost in preverjeno kakovost, predvsem pa okuse po Aziji, sta nova pad thai in piščančji curry iz linije Perfect prava izbira.

Preizkusite nova okusa in sodelujte v nagradni igri tukaj.