Slovenska odbojkarska reprezentanta Eva Pavlović Mori in Žiga Štern sta znova dobro igrala v ruskem državnem prvenstvu, je v tedenskem pregledu zapisala Odbojkarska zveza Slovenije.

Sprejemalec Štern je, čeprav je bil z Jenisejem Krasnojarskom le polovično uspešen, na tekmi proti Dinamu LO zabeležil 21 točk, 15 pa jih je dodal proti ekipi Novokujbiševsk. Novo zmago z Zarečjem Odincovom je proti Korabelki vknjižila tudi Pavlović Mori, ki je v 22. krogu prišla do štirih točk, izbrana pa je bila tudi v idealno postavo prvega dela ruskega prvenstva.

V italijanskem prvenstvu je Imoco Conegliano Fatoumatte Sillah zabeležil novi zmagi in se še dodatno utrdil na vrhu lestvice. Sillah je proti Firencam oziroma Perugii dosegla 15 in 22 točk.

Fatoumatta Sillah nadaljuje z odličnimi predstavami v dresu Imoco Conegliano. Foto: Guliverimage

Polovično uspešna je bila 20-letna Mija Šiftar z zasedbo Monvisa, ki je več priložnosti za igro dobila na obračunu z ekipo Reale Mutua Fenero (tri točke), medtem ko je na drugem obračunu z Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglio ostala brez točk.

V moškem italijanskem državnem prvenstvu Rok Možič tokrat ni stopil na igrišče, njegov soigralec pri Veroni Uroš Planinšič pa je ob zmagi s 3:0 priložnost dobil le na servisu na dvoboju z Allianzom Milanom.

Saša Planinšec je v poljskem prvenstvu izpustila 16. krog tekmovanja, že v naslednjem pa je z ekipo Lodža slavila proti Bydgoszczu s 3:0. Reprezentančna kapetanka je na obračunu zabeležila štiri točke.

V Nemčiji dobro igra Lorena Lorber Fijok, ki je z Dresdnerjem proti Aachnu prišla do nove zmage in 12 točk.

Lorena Lorber Fijok Foto: Guliverimage

V romunskem prvenstvu sta si nasproti stali Mirta Velikonja Grbac, ki je v seštevek Dinama iz Bukarešte prispevala pet točk, in Anja Mazej, katere sprejem je v barvah Voluntarija tokrat znašal 38 odstotkov. Po štirih nizih so boljšo igro prikazale odbojkarice Voluntarija, ki so slavile novo prvenstveno zmago.

Premoč tekmecem so morali priznati odbojkarji Arcade Galati, ki so Steaui iz Bukarešte odvzeli le en niz, pri tem pa je Sašo Štalekar zbral sedem točk.

Jan Kozamernik je s Tokyo Great Bears na Japonskem odigral dve tekmi proti Stings Aichi in slavil na drugem obračunu. V 25. krogu je prišel do šestih točk, medtem ko je v 26. krogu ekipo podpiral s klopi.

Jan Kozamernik Foto: Aleš Oblak

Praznih rok in brez statističnih dobrin je spet ostala Eva Zatković s kitajsko ekipo Liaoning ob porazu proti Zheijangu z 0:3.

V Franciji je Rok Bračko s Chaumontom moral premoč tekmecem iz Narbonna (2:3) priznati v 21. krogu, Nik Mujanović pa je bil spet uspešen s Toursom in k zmagi s 3:1 proti Le Plessis-Robinsonu dodal 20 točk.

V preteklem tednu na parketu francoskega državnega prvenstva še ni bilo Nike Milošič, ki bo z Levalloisom 22. krog odigrala v soboto proti Beziersu.