Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Sobota,
21. 2. 2026,
22.25

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
odbojka Alpacem Kanal i-Vent Maribor Calcit Volley ACH Volley 1 DOL

Sobota, 21. 2. 2026, 22.25

0 minut

1. DOL za moške, 18. krog

ACH Volley brez nosilcev igre oddal niz, Mariborčani po petih setih strli Kanalce

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
ACH Volley | ACH Volley je zmagal v Murski Soboti. | Foto ACH Volley Ljubljana

ACH Volley je zmagal v Murski Soboti.

Foto: ACH Volley Ljubljana

Vodilni ACH Volley je v okviru 18. kroga državnega prvenstva do 18. zmage prišel na gostovanjupri Panviti Pomgrad, kjer je zmagal s 3:1. Tretji Kanalci so na gostovanju pri sosedih z lestvice Mariborčanih izgubili z 2:3, Novomeščani so doma s 3:0 premagali Kranjčane, drugi Kamničani pa so brez izgubljenega niza premagali Fužinarja.

Calcit Volley
Sportal Kamniški odbojkarji na vnaprej odigrani tekmi boljši od kranjskih
ACH Volley Trentino liga prvakov
Sportal ACH Volley kljub porazu nadaljuje evropsko sezono

Neporaženi Ljubljančani imajo na vrhu lestvice 53 točk za 18 zmag, sledita pa Calcit in Alpacem Kanal s 44 oziroma 41 točkami. Kamničani so danes na 20. tekmi dosegli 15. zmago, Alpacem pa je doživel šesti poraz po 19 tekmah.

Strateg ACH Igor Kolaković se je po zahteven obračunu v ligi prvakov, ko so si njegovi varovanci ob porazu proti Toursu zagotovili nadaljevanje evropske pomladi v pokalu Cev, odločil za številne spremembe. Tonček Štern, Alen Pajenk, Gregor Ropret in Tine Urnaut niso stopili na igrišče, a se to pri končnem rezultatu ni poznalo.

V končnici prvega niza so tudi Luka Marovt in soigralci zanesljivo strli tekmeca, velik padec v igri v drugem nizu po vodstvu z 9:3 pa je botroval vrnitvi domačih. Ti so na krilih 250 gledalcev v končnici nadoknadili zaostanek 17:20 in dobili osem od zadnjih devetih točk.

Šele sedmi izgubljen niz v sezoni je Ljubljančane spodbudil. Za razliko od drugega niza so v tretjem vseskozi nadzorovali tekmeca (25:16), v četrtem pa so po petih zaporednih točkah vodili s 13:7. Panvita se je enkrat še vrnila na 14:15, nato pa so oranžni zmaji z novo serijo petih zaporednih točk zapečatili njihovo usodo.

Za vodilno moštvo lige je 22 točk prispeval Marovt, 13 oziroma 12 pa sta jih dodala Alen Šket in Klemen Šen. Pet blokov je zbral Jošt Kržič. Za domače je 16 točk dosegel Sani Adžović, 14 pa Urban Fužir.

Kamničani z izjemo tretjega niza niso imeli pretiranih težav z ravenskim Fužinarjem. Prvi niz so dobili s 25:18, potem ko so ves čas vodili, v drugem pa je bila zgodba podobna, le da so Korošci osvojili točko več.

V tretjem so bolj Ravenčani pretili in večkrat vodili za štiri točke. Tudi pri 19:17 so bili še spredaj, nato pa so domači stopili na plin in preprečili podaljšanje dvoboja v četrti niz.

V domači zasedbi se je z 18 točkami izkazal Martin Valenčič, 14 jih je dodal Jurij Oman. Pri gostih je 11 točk dosegel Denis Robida.

Najbolj zanimiv obračun tega kroga je bil v Mariboru. Tretjeuvrščena zasedba Kanala se je kljub vodstvu v prvem delu z 20:16 znašla v zaostanku z 0:1 v nizih. Drugi niz je bil podoben, le da je bil razplet obraten. Alpacem Kanal je namreč nadoknadil zaostanek 11:16 in izenačil.

V tretjem nizu so gosti udarno začeli (8:3), nato pa zanesljivo ohranjali prednost. Nov obrat je sledil v četrtem nizu, ko so od začetka do konca prevladovali varovanci Sebastijana Škorca, dvoboj pa je posledično odločil skrajšan peti niz. Bolje so ga začeli varovanci Gregorja Jerončiča (8:5), končali pa domači, ki so dobili kar deset od zadnjih 12 točk.

Pri domačih je blestel Carlos Santana s 26 točkami, 18 pa jih je dodal Gustavo Almeida Cavalcanti. Pri gostih, ki so imeli prednost v asih (8:2), je 27 točk dosegel Jaka Sešek, 16 jih je dodal Dino Vinkovič.

Krka je v spodnjem domu lestvice dosegla pomembno in pričakovano zmago proti predzadnji zasedbi lige. Potem ko je zanesljivo osvojila prvi niz, sta bila naslednja dva precej tesnejša. V drugem so domači odbojkarji večinoma zaostajali, ob koncu pa strnili vrste in niz dobili s 25:22. Podobno je bilo v tretjem, ko so Kranjčani vodili še z 21:20, nato pa so domači dosegli pet zaporednih točk.

Za Novomeščane je Martin Kosmina dosegel 15 točk, Miha Bregar pa 14, medtem ko je pri gostih iz Kranja 11 točk dosegel Žiga Bukovnik. Gosti so imeli veliko prednost pri uspešnih blokih (13:5), a jih je od uspeha oddaljila neučinkovitost v napadu (31 %).

1. DOL, moški, 18. krog

Sobota, 21. februar

Lestvica:

Preberite še:

Eva Pavlović Mori, slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : Argentina, svetovno prvenstvo
Sportal Priznanje za slovensko reprezentantko
odbojka Alpacem Kanal i-Vent Maribor Calcit Volley ACH Volley 1 DOL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.