ACH Volley brez nosilcev igre oddal niz, Mariborčani po petih setih strli Kanalce

Vodilni ACH Volley je v okviru 18. kroga državnega prvenstva do 18. zmage prišel na gostovanjupri Panviti Pomgrad, kjer je zmagal s 3:1. Tretji Kanalci so na gostovanju pri sosedih z lestvice Mariborčanih izgubili z 2:3, Novomeščani so doma s 3:0 premagali Kranjčane, drugi Kamničani pa so brez izgubljenega niza premagali Fužinarja.

Neporaženi Ljubljančani imajo na vrhu lestvice 53 točk za 18 zmag, sledita pa Calcit in Alpacem Kanal s 44 oziroma 41 točkami. Kamničani so danes na 20. tekmi dosegli 15. zmago, Alpacem pa je doživel šesti poraz po 19 tekmah.

Strateg ACH Igor Kolaković se je po zahteven obračunu v ligi prvakov, ko so si njegovi varovanci ob porazu proti Toursu zagotovili nadaljevanje evropske pomladi v pokalu Cev, odločil za številne spremembe. Tonček Štern, Alen Pajenk, Gregor Ropret in Tine Urnaut niso stopili na igrišče, a se to pri končnem rezultatu ni poznalo.

V končnici prvega niza so tudi Luka Marovt in soigralci zanesljivo strli tekmeca, velik padec v igri v drugem nizu po vodstvu z 9:3 pa je botroval vrnitvi domačih. Ti so na krilih 250 gledalcev v končnici nadoknadili zaostanek 17:20 in dobili osem od zadnjih devetih točk.

Šele sedmi izgubljen niz v sezoni je Ljubljančane spodbudil. Za razliko od drugega niza so v tretjem vseskozi nadzorovali tekmeca (25:16), v četrtem pa so po petih zaporednih točkah vodili s 13:7. Panvita se je enkrat še vrnila na 14:15, nato pa so oranžni zmaji z novo serijo petih zaporednih točk zapečatili njihovo usodo.

Za vodilno moštvo lige je 22 točk prispeval Marovt, 13 oziroma 12 pa sta jih dodala Alen Šket in Klemen Šen. Pet blokov je zbral Jošt Kržič. Za domače je 16 točk dosegel Sani Adžović, 14 pa Urban Fužir.

Kamničani z izjemo tretjega niza niso imeli pretiranih težav z ravenskim Fužinarjem. Prvi niz so dobili s 25:18, potem ko so ves čas vodili, v drugem pa je bila zgodba podobna, le da so Korošci osvojili točko več.

V tretjem so bolj Ravenčani pretili in večkrat vodili za štiri točke. Tudi pri 19:17 so bili še spredaj, nato pa so domači stopili na plin in preprečili podaljšanje dvoboja v četrti niz.

V domači zasedbi se je z 18 točkami izkazal Martin Valenčič, 14 jih je dodal Jurij Oman. Pri gostih je 11 točk dosegel Denis Robida.

Najbolj zanimiv obračun tega kroga je bil v Mariboru. Tretjeuvrščena zasedba Kanala se je kljub vodstvu v prvem delu z 20:16 znašla v zaostanku z 0:1 v nizih. Drugi niz je bil podoben, le da je bil razplet obraten. Alpacem Kanal je namreč nadoknadil zaostanek 11:16 in izenačil.

V tretjem nizu so gosti udarno začeli (8:3), nato pa zanesljivo ohranjali prednost. Nov obrat je sledil v četrtem nizu, ko so od začetka do konca prevladovali varovanci Sebastijana Škorca, dvoboj pa je posledično odločil skrajšan peti niz. Bolje so ga začeli varovanci Gregorja Jerončiča (8:5), končali pa domači, ki so dobili kar deset od zadnjih 12 točk.

Pri domačih je blestel Carlos Santana s 26 točkami, 18 pa jih je dodal Gustavo Almeida Cavalcanti. Pri gostih, ki so imeli prednost v asih (8:2), je 27 točk dosegel Jaka Sešek, 16 jih je dodal Dino Vinkovič.

Krka je v spodnjem domu lestvice dosegla pomembno in pričakovano zmago proti predzadnji zasedbi lige. Potem ko je zanesljivo osvojila prvi niz, sta bila naslednja dva precej tesnejša. V drugem so domači odbojkarji večinoma zaostajali, ob koncu pa strnili vrste in niz dobili s 25:22. Podobno je bilo v tretjem, ko so Kranjčani vodili še z 21:20, nato pa so domači dosegli pet zaporednih točk.

Za Novomeščane je Martin Kosmina dosegel 15 točk, Miha Bregar pa 14, medtem ko je pri gostih iz Kranja 11 točk dosegel Žiga Bukovnik. Gosti so imeli veliko prednost pri uspešnih blokih (13:5), a jih je od uspeha oddaljila neučinkovitost v napadu (31 %).

1. DOL, moški, 18. krog Sobota, 21. februar

Lestvica:

