Danes bo znano, kdo se bo uvrstil v osmino finala lige prvakov. Na delu bo tudi Jan Oblak. Z Atleticom bo ob 18.45 gostil Club Brugge, s katerim se je prejšnji teden v gosteh razšel s 3:3. Škofjeločan se je pred srečanjem v pogovoru za Uefa.tv dotaknil najljubših spominov na ligo prvakov in znova izrazil željo, da bi rad v tej sezoni z Atleticom postal evropski prvak. Inter se bo na San Siru brez najboljšega strelca Lautara Martineza skušal maščevati Bodo/Glimt za nedaven poraz na severu Norveške (1:3) in izločiti Skandinavce, Newcastle in Bayer Leverkusen pa bosta branila veliko prednost s prvih tekem.

Play-off za osmino finala (prve tekme – torek, sreda)

Danes bodo znani še štirje udeleženci osmine finala lige prvakov. Atletico Madrid bo skušal izkoristiti prednost domačega igrišča proti belgijskemu podprvaku Club Bruggeu in napredovati med najboljših 16. Prejšnji teden je Simeonejeva četa v Belgiji že vodila s 3:1, a je nato sledil odločen odgovor varovancev Ivana Leka. Atletico je na zadnjih 17 domačih tekmah v izločilnem delu lige prvakov kar 13-krat ohranil nedotaknjeno mrežo. Bi lahko Janu Oblaku, ki bo nastopil že 103. v ligi prvakov, uspelo tudi tokrat?

S Simeonejem želi osvojiti ligo prvakov

Diego Simeone je z Atleticom osvojil že ligo Europa in evropski superpokal. Foto: Reuters Kapetan slovenske reprezentance spada med bolj prepoznavne obraze evropskega nogometa v zadnjem desetletju. Z Atleticom sega pogosto visoko, leta 2016 je branil tudi v finalu. Pred kratkim je postal šele sedmi vratar, ki je v tekmovanju vseh tekmovanj zbral vsaj sto nastopov. Ob tej priložnosti ga je Uefa.tv povabila pred mikrofon, kjer je 33-letni Škofjeločan podrobneje spregovoril o ligi prvakov.

"Upam, da bova lahko v tej sezoni končno skupaj proslavljala osvojitev lige prvakov," je sprva spregovoril o trenerju Diegu Simeoneju, s katerim sodeluje vse od svojega prihoda v Madrid in uživa pod njegovim vodstvom. Po letu 2021 ni osvojil več nobene lovorike, zato bi evropski naslov še toliko bolj odmeval.

"To je naša zelo močna želja, ki pa je seveda ne bo lahko uresničiti. V preteklosti smo imeli že nekaj lepih priložnosti, a jih nismo izkoristili. Upamo, da se nam bo ponudila še kakšna," je Oblak razkril največjo željo.

O tem je sanjaril kot otrok

Španski vratar Iker Casillas je bil nekoč vzornik Jana Oblaka. Foto: Reuters Ko se je pred kratkim vpisal v klub 100, se je pridružil številnim legendarnim vratarjem, ki so v ligi prvakov zbrali vsaj sto nastopov. Med njimi so tudi Iker Casillas, Gianluigi Buffon in Petr Čech. "Ko sem bil otrok, so bili to moji vzorniki. Nikoli si nisem predstavljal, da bom tudi sam prišel tako daleč. O tem sem seveda sanjaril, a da bi si predstavljal, da se bo moje ime nekoč omenjalo poleg njihovih … Moje kariere še ni konec, a da te v določenih stavkih omenjajo poleg takšnih vratarjev, je zame dokaz, da je v življenju vse mogoče, če se trudiš, delaš trdo in verjameš v svoje sanje. Vse je mogoče," želi sporočiti tudi generacijam, ki prihajajo za njim.

V ligi prvakov je odigral že več kot sto tekem – to mu je uspelo kot prvemu slovenskemu nogometašu. Najbolj se spominja finala iz leta 2016, ko je po izvajanju 11-metrovk izgubil proti madridskemu Realu, pa tudi pred tem povratne polfinalne tekme, ko je paral živce zvezdnikom Bayerna v Münchnu. "Po eni uri bi lahko Bayern vodil z gromozansko prednostjo, a smo preživeli. To je bila posebna tekma, spremljala nas je neverjetna sreča," je izpostavil Oblak, ki se zelo rad spominja tudi zmage na Anfieldu, ko je Atletico leta 2020 premagal Liverpool, takrat najbolj vročo ekipo v Evropi.

Če bo hotel Atletico vztrajati v boju za evropsko krono, bo moral danes izločiti Club Brugge. Priznava, da bo vsej prej kot preprosto. "Proti temu klubu smo imeli, odkar branim za Atletico, zmeraj težave. Imajo mlado, zahtevno ekipo. Morali bomo pokazati največ, kar znamo, če bomo hoteli napredovati. To pa je naš cilj," želi osvojiti ligo prvakov, na tej poti pa tudi izločiti Club Brugge.

Griezmann zapušča Madrid in odhaja k Brekalu? Antoine Griezmann je v karieri nastopal le za španske klube, zdaj pa se spogleduje z nadaljevanjem kariere v ZDA. Foto: Reuters Vse kaže, da francoski napadalec Antoine Griezmann zapušča Atletico Madrid in Jana Oblaka. Izkušeni nogometaš dogovarja za prestop v ameriško ligo MLS k Orlando Cityju, pri katerem nastopa slovenski reprezentant David Brekalo. Griezmann je z najboljši strelec v zgodovini Atletico Madrida, za francosko reprezentanco pa je dosegel 44 golov. Z njo je leta 2018 postal tudi svetovni prvak. Za galske peteline je odigral 137 in leta 2024 zaključil reprezentančno kariero. Francoz zdaj zagotovljenega mesta v udarni enajsterici Atletica nima več, vseeno pa je tej sezoni na 35 tekmah za ekipo iz španske prestolnice že dosegel 12 golov. Govorice o odhodu Griezmanna v ZDA se vrstijo že več let, nogometaš pa tam pozorno spremlja tudi druge lige, NBA in NFL. Vsekakor bi prestop Griezmanna dvignil ugled nogometne lige v ZDA, pogodba pa ga z Madridčani veže še sezono in pol. Prestopni rok v MLS traja do konca marca, nov bo na vrsti poleti. Orlando se nazadnje ni uvrstil v končnico.

Inter želi vrniti udarec Norvežanom

Bodo/Glimt prihaja v Milano po novo presenečenje. Foto: Reuters Zvečer bodo igrali tri povratne tekme kvalifikacij za osmino finala. Inter bo skušal končati norveško pravljico v ligi prvakov. Bodo/Glimt je prejšnji teden na severu Evrope prizadejal Interju boleč poraz (3:1). Da zna biti nevaren tudi na gostovanjih, je letos že dokazal tudi v Madridu, kjer je premagal Oblakov Atletico (2:1).

Pred Interjem, ki kraljuje v serie A, je zahtevna naloga. Trener Cristian Chivu, odkar sedi na stolčku na San Siru, še ni imel opravka s tako velikim izzivom. Navijači črno-modrih bodo zelo razočarani, če ljubljencem ne bo uspelo priti med najboljših 16 v Evropi. Dodatno težavo povzroča Interju poškodba Lautara Martineza. Argentinec bo izpustil dvoboj zaradi poškodbe mečne mišice.

Anthony Gordon je na dvoboju v Bakuju kar štirikrat zatresel mrežo Qarabaga. Foto: Reuters

V Newcastlu velja pričakovati novo zmago srak proti Qarabagu, ki mu je Anthony Gordon prejšnji teden zabil kar štiri zadetke in s tem ponovil rekordni dosežek Josipa Iličića iz leta 2020. Srake so zmagale s 6:1, zato velja pričakovati, da bodo danes nekoliko skoparile z močmi. Bayer bo v Leverkusnu branil prednost proti Olympiakosu (2:0).

Neposredno v osmino finala se je uvrstilo osem najboljših klubov ligaškega dela. To so Arsenal, Barcelona, Bayern München, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Sporting in Tottenham. Žreb osmine finala bo 27. februarja.

Liga prvakov, kvalifikacije za osmino finala (povratne tekme):

Torek, 24. februar

Sreda, 25. februar

Lestvica (ligaški del):

Najboljši strelci: 13 – Mbappe (Real)

10 – Gordon (Newcastle)

8 – Kane (Bayern)

7 – Haaland (Man City)

6 – Martinelli (Arsenal), Osimhen (Galatasaray)

5 – Balogun (Monaco), Barnes (Newcastle), Fermin (Barcelona), Guruzeta (Atl. Bilbao), Rashford (Barcelona), Vitinha (PSG)