Ameriška letalonosilka Gerald R. Ford, ki je na poti na Bližnji vzhod, je v ponedeljek pristala na Kreti, kjer imajo ZDA na severozahodu otoka mornariško oporišče v kraju Souda, je sporočila francoska tiskovna agencija AFP. Grško obrambno ministrstvo ni želelo komentirati prihoda plovila, veleposlaništvo ZDA v Atenah pa se na vprašanja AFP še ni odzvalo.

V ameriški bazi na Kreti je okoli tisoč ljudi, med njimi so aktivni vojaki, ameriški civilni uslužbenci, lokalni uslužbenci, pogodbeniki in družinski člani.

Washington ima na Bližnjem vzhodu že več vojaških plovil, med drugim tudi letalonosilko Abraham Lincoln

ZDA so letalonosilko Gerald R. Ford, največjo na svetu, ta mesec napotile na Bližnji vzhod, medtem ko Washington nadaljuje pritiske na Teheran, da sklene dogovor o iranskem jedrskem programu.

Foto: Guliverimage Da imajo ZDA na Bližnjem vzhodu dve letalonosilki, se ne zgodi pogosto. Zadnjič so ZDA v regiji imele dve letalonosilki junija lani, ko so med izraelsko-iransko 12-dnevno vojno bombardirale tri iranske jedrske lokacije, poroča AFP.

Foto: Guliverimage

Washington in Teheran za zdaj poskušata jedrski dogovor skleniti po diplomatski poti. Potem ko se je drugi krog pogovorov 17. februarja končal brez napredka, so ZDA premestile več kot 150 vojaških letal v Evropo in na Bližnji vzhod, kažejo javno dostopni podatki o sledenju letov in satelitski posnetki, ki jih je pregledal Washington Post.

Strokovnjaki poudarjajo, da je število vojaških sil v regiji že preseglo tisto pred ameriškimi napadi na iranski jedrski program junija lani. Po njihovih navedbah vse kaže na večdnevno intervencijo brez kopenske invazije.

Prav tako je trenutna prisotnost ameriških sil v regiji med največjimi v več kot dveh desetletjih. Nazadnje so imele ZDA v regiji toliko vojakov pred vojno v Iraku leta 2003. Število sil se povečuje po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump že večkrat zagrozil z vojaškim napadom na Iran, če ne bo dosežen dogovor o omejitvi iranskega jedrskega programa. Iranski uradniki so dejali, da je dogovor mogoč, vendar bo za njegovo dosego potreben čas.

Ameriški in iranski predstavniki se bodo na novem krogu pogovorov sešli v četrtek, je v ponedeljek za AFP potrdil neimenovani ameriški uradnik. Iran je sicer že v nedeljo sporočil, da bodo pogovori potekali v četrtek v Ženevi.